Perseguita e aggredisce l’ex fidanzata, 23enne arrestato in Garfagnana

Atti persecutori, minacce e violenza sessuale ai danni dell’ex fidanzata: con queste accuse un 23enne di origini tunisine, residente in Garfagnana e incensurato, è stato arrestato in flagranza dai Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Lucca.

L’intervento è scattato nel pomeriggio di ieri, intorno alle 17:30 in piazzale Ricasoli, dopo la richiesta di aiuto della giovane al numero di emergenza 112. Giunti rapidamente sul posto, i militari hanno individuato i due nei pressi della stazione ferroviaria. Alla vista dei Carabinieri, il ragazzo ha tentato la fuga con atteggiamento ostile, venendo però subito bloccato e messo in sicurezza.

Dalle verifiche, supportate da testimonianze e filmati, è emerso che poco prima il 23enne aveva offeso, minacciato di morte e strattonato violentemente l’ex compagna nel tentativo di sottrarle il telefono mentre chiedeva aiuto. Durante l’aggressione l’avrebbe anche palpeggiata, sotto gli occhi di alcuni passanti, fermandosi solo all’arrivo delle pattuglie.

La vittima, visibilmente scossa, è stata trasportata in ambulanza all’ospedale San Luca di Lucca, dove è stata dimessa con prognosi di tre giorni.

Gli accertamenti successivi hanno inoltre rivelato che l’episodio non era isolato: già a gennaio, a seguito di una denuncia della giovane, i Carabinieri di Altopascio avevano deferito il 23enne per stalking, documentando mesi di violenze verbali e fisiche.

Raccolti gli elementi probatori, i militari hanno quindi proceduto all’arresto, conducendo l’uomo nel carcere di Lucca, a disposizione dell’Autorità giudiziaria.