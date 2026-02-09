Lavoro, recruiting day all'InformaGiovani a Fucecchio

L'InformaGiovani del Comune di Fucecchio amplia la propria offerta di opportunità lavorative ospitando un Recruiting Day organizzato in collaborazione con l'agenzia per il lavoro Umana S.p.A.

L’incontro si terrà martedì 17 febbraio, dalle 9.30 alle 12.30 presso l’InformaGiovani, in Piazza La Vergine 21 a Fucecchio.

I partecipanti avranno possibilità di conoscere le opportunità di lavoro disponibili sul territorio e di incontrare i selezionatori delle risorse umane di Umana, presentare il proprio curriculum vitae e sostenere i colloqui individuali.

L'iniziativa è pensata per supportare sia i giovani, sia coloro che sono in cerca di nuove opportunità lavorative.

Una occasione che si ripeterà con una cadenza mensile in modo da offrire a chi cerca lavoro la possibilità di trovare all'InformaGiovani sempre maggiori opportunità.

È utile prenotare contattando il servizio al numero 0571.23331 o scrivendo una mail a informagiovani@comune.fucecchio.fi.it

Fonte: Comune di Fucecchio - Ufficio stampa