Recupero e gestione alloggi Erp, Castelfiorentino fa il punto degli interventi

Nel corso del 2025 l’Amministrazione comunale di Castelfiorentino, attraverso il lavoro dell’Assessora alle Politiche Sociali Federica Parisi e in stretta collaborazione con Publicasa, ha avviato un’azione strutturata non solo sul recupero e la ristrutturazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica (ERP), ma anche sulla gestione delle morosità, affrontata con estrema sensibilità e attenzione ai singoli casi.

L’Assessora, insieme a Publicasa, ha lavorato per rimettere ordine nella situazione delle morosità presenti negli alloggi ERP, attivando un confronto diretto con le famiglie coinvolte e predisponendo piani di rientro personalizzati, costruiti nel rispetto delle condizioni economiche e sociali di ciascun nucleo. Un’azione che tiene insieme responsabilità e tutela, con l’obiettivo chiaro di eliminare le morosità senza scaricare le difficoltà sulle persone più fragili.

Parallelamente a questo lavoro, l’Amministrazione ha investito nel recupero del patrimonio abitativo pubblico. Grazie a un contributo regionale di 25.000 euro, sono stati ristrutturati e riportati in utilizzo due alloggi ERP, restituendo alla comunità abitazioni che erano da tempo inutilizzabili.

Un passaggio politicamente significativo è rappresentato dall’utilizzo del canone di concessione che per la prima volta è stato interamente reinvestito negli alloggi ERP. Con un investimento complessivo di 60.000 euro, sono state ristrutturate tre ulteriori unità immobiliari a Castelfiorentino e realizzati interventi di ripristino e messa in sicurezza di alloggi nella frazione di Castelnuovo d’Elsa.

La scelta degli immobili oggetto di intervento risponde a criteri che mettono al centro le persone e i bisogni sociali: dimensioni adeguate e vicinanza al centro abitato e ai servizi, con particolare attenzione ai nuclei familiari con figli a carico, per favorire integrazione, accesso ai servizi e qualità della vita.

Negli ultimi mesi l’Assessora Parisi, insieme a Chiara Niccoli cittadina volontaria e membro del consiglio di amministrazione di Publicasa S.p.a., ha inoltre effettuato sopralluoghi e visite in tutti gli alloggi di edilizia popolare del territorio comunale, nel centro e nelle frazioni, ascoltando direttamente i residenti e rilevando le criticità presenti. Da questo lavoro nasce la predisposizione di un piano complessivo di intervento, orientato non solo alla manutenzione degli immobili, ma a un miglioramento strutturale della gestione e della qualità dell’abitare.

Sul tema interviene anche la Sindaca di Castelfiorentino, Francesca Giannì, sottolineando il valore strategico delle politiche abitative per il benessere complessivo della comunità: "L’abitare è un elemento centrale delle politiche pubbliche – sottolinea la Sindaca Giannì - perché incide direttamente sulla salute, sulla qualità della vita e sulla coesione sociale delle persone. Garantire alloggi dignitosi, sicuri e inseriti nel tessuto dei servizi significa prevenire fragilità sociali e sanitarie, ridurre le disuguaglianze e rafforzare il benessere delle nostre comunità. Le politiche della casa non possono essere separate dalle politiche sociali e sanitarie: sono parte integrante di una visione di welfare pubblico, equo e inclusivo".

In un contesto socio-economico segnato da nuove fragilità e da un crescente disagio abitativo, l’Amministrazione comunale ribadisce così una visione progressista delle politiche della casa: l’edilizia popolare come diritto, non come concessione, e come strumento di inclusione sociale, assistenza e prevenzione, capace di tenere insieme legalità, dignità e solidarietà.

In questa prospettiva si colloca anche la progettazione 2026, che prevede il ripristino di ulteriori tre alloggi ERP in ambito urbano, con interventi definiti sulla base delle criticità emerse durante gli incontri e i sopralluoghi nelle case popolari e con criteri che daranno priorità alle persone con disabilità, puntando su accessibilità, autonomia e piena integrazione nel contesto comunitario.

