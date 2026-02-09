Referendum Giustizia, a San Miniato esperti a confronto sul "Sì" e "No"

In vista dell'appuntamento referendario del 22 e 23 marzo 2026, il Movimento Shalom, grazie alla collaborazione con la Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa che ha concesso i locali, promuove un momento di riflessione e approfondimento dedicato alla cittadinanza dal titolo:

“Come si spiega il referendum: Riflessioni a confronto”

L’evento si terrà sabato 14 febbraio 2026, alle ore 10:00, presso i locali della Fondazione del Conservatorio Santa Chiara di San Miniato.

L’iniziativa nasce dall'esigenza di offrire ai cittadini uno spazio di analisi neutro e rigoroso su un tema complesso e decisivo per l'assetto istituzionale del Paese. In un clima di crescente dibattito, l'obiettivo dell'incontro è quello di decodificare i quesiti tecnici, illustrando con chiarezza le conseguenze giuridiche e sociali del voto, al di fuori di ogni logica di schieramento partitico.

I Protagonisti del Dibattito

Per garantire un’analisi di altissimo profilo, interverranno due voci autorevoli del mondo giuridico:

Margherita Cassano, Prima presidente emerito della Corte di Cassazione;

Lorenzo Zilletti, avvocato del Foro di Firenze.

Il dibattito sarà moderato e coordinato dal Prof. Giuseppe Campanelli, docente di Diritto Costituzionale presso l’Università di Pisa, che guiderà il confronto per assicurare la massima chiarezza espositiva.

"L'iniziativa, rigorosamente apolitica, è volta a favorire un dibattito aperto e costruttivo" spiegano gli organizzatori. "Vogliamo consentire ad ogni partecipante di approfondire e comprendere meglio i contenuti e le conseguenze della consultazione, fornendo tutti gli strumenti necessari per esercitare il diritto di voto in modo informato".

L'incontro è aperto al pubblico e a tutta la cittadinanza. La partecipazione è caldamente consigliata a chiunque desideri arrivare alle urne con una visione lucida e completa della riforma proposta.

Fonte: Movimento Shalom onlus