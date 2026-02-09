È scomparso Riccardo Fontana, vescovo emerito di Arezzo

La diocesi di Arezzo-Cortona-Sansepolcro è in lutto per la morte dell’arcivescovo-vescovo emerito Riccardo Fontana, avvenuta alle prime ore del mattino di oggi, lunedì 9 febbraio.

Nato a Forte dei Marmi, Riccardo Fontana aveva compiuto 79 anni lo scorso 20 gennaio, ha guidato la diocesi toscana per tredici anni, dal settembre del 2009 al novembre del 2022. Era da qualche settimana era di nuovo ricoverato presso l’ospedale San Donato di Arezzo dopo che le sue condizioni, già assai precarie a causa dei seri problemi di salute che lo avevano colpito nel mese di ottobre e che lo avevano costretto a una prima, lunga degenza presso quella stessa struttura, hanno subito un ulteriore aggravamento.

Il vescovo Andrea Migliavacca lo ha ricordato così: "Avremo modo di commemorare l’arcivescovo Fontana: intanto, vogliamo ringraziare il Signore per la sua vita, spesa con zelo apostolico e senza risparmiarsi a servizio della Chiesa, prima quella universale e poi, negli ultimi trent’anni, nelle diocesi di Spoleto-Norcia e di Arezzo-Cortona-Sansepolcro. Ha affrontato con docilità, fiducia e affidamento totale al Signore anche il dolore e la prova di questi ultimi mesi della sua vita terrena".

Le spoglie dell’arcivescovo saranno esposte per l’omaggio dei fedeli nella basilica di San Domenico in Arezzo dal tardo pomeriggio di oggi. Mercoledì 11 febbraio, alla sera, il feretro raggiungerà la Cattedrale, dove alle ore 21 si terrà una veglia di preghiera. Il funerale sarà celebrato il giorno successivo, giovedì 12 febbraio, alle ore 15.30. Monsignor Fontana sarà sepolto, secondo le sue volontà, nel sepolcreto dei vescovi e dei canonici aretini, nella cappella della Madonna del Conforto.

Il cordoglio di Giani per il monsignor Riccardo Fontana

“Con profondo dolore apprendo della scomparsa di monsignor Riccardo Fontana, arcivescovo emerito di Arezzo-Cortona-Sansepolcro. È stato un sacerdote attento, umile e vicino alle persone, capace di guidare la comunità con ascolto, equilibrio e grande umanità. Il suo ministero ha lasciato un segno profondo non solo nella Chiesa, ma anche nella vita civile e sociale del territorio. Alla comunità diocesana, ai sacerdoti e a tutti coloro che gli hanno voluto bene va il mio pensiero più sincero e partecipe”. Questo il messaggio di cordoglio del presidente della Regione Eugenio Giani, dopo la notizia della scomparsa dell’arcivescovo, che aveva compiuto 79 anni lo scorso 20 gennaio.

