Scontro sulla Sp Limitese, si cercano testimoni

Cronaca Capraia e Limite
Si cercano testimoni dello scontro avvenuto sabato 7 febbraio alle 15.45 sulla Strada Provinciale Limitese

Sabato 7 febbraio alle 15.45 si è verificato uno scontro fra una BMW con a bordo due persone e una Seat Ibiza con il solo conducente, in via Provinciale Limitese, all’altezza del cantiere per la realizzazione del nuovo ponte sull’Arno.

Tutti e tre i feriti sono in prognosi riservata: i due conducenti sono stati trasportati all’ospedale San Giuseppe di Empoli, mentre il passeggero della BMW, dopo essere stato liberato dalle lamiere, è stato portato in elisoccorso all’ospedale di Careggi.

Sul posto è intervenuta la Polizia Locale che ad oggi sta svolgendo ulteriori indagini e per questa ragione si cercano testimoni.

Chiunque abbia assistito all’incidente può contattare la Polizia Locale presso il Comando di Montelupo al numero 0571 917511 oppure la Centrale Operativa allo 0571 757707

