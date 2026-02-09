Sicurezza a Firenze, Stella (FI): "Oltre 10mila crimini di strada nel 2025. Città allo sbando e pericolosa"

"A Firenze sono 1.065 i crimini di strada avvenuti nel 2025. È quanto emerge dal report redatto dalla Fondazione Caponnetto sulla criminalità urbana nel capoluogo toscano, e basato sui dati raccolti nei 12 mesi appena trascorsi. Il quartiere maggiormente colpito è il Quartiere 1, che concentra circa il 50% degli episodi complessivi. Seguono il Quartiere 4 e il Quartiere 5, mentre risultano leggermente meno interessati il Quartiere 2 e il Quartiere 3. Le spaccate riguardano la metà dei crimini, seguite da rapine, risse e accoltellamenti. È la fotografia di una città allo sbando, pericolosa, del resto basta leggere un giornale per rendersene conto". Lo afferma il capogruppo di Forza Italia al Consiglio regionale della Toscana, Marco Stella.

"Questi dati - osserva Stella - fanno il paio con i dati nazionali che vedono Firenze seconda città in Italia per numero di reati in rapporto alla popolazione, con 6.507 reati denunciati ogni 100.000 abitanti, peggio c'è solo Milano. Noi denunciamo l'emergenza sicurezza a Firenze da anni, inascoltati. Alla sinistra questi temi non interessano, e i risultati sono sotto gli occhi di tutti. I numeri certificano che in questa città la sicurezza non c'è, cittadini e negozianti sono abbandonati a loro stessi. Il piano comunale per la sicurezza è una presa in giro. Ogni giorno di più aumentano le aggressioni, le rapine, le spaccate ai negozi, i borseggi. Come hanno messo in risalto anche recenti servizi sulle tv nazionali, Firenze è una città insicura".

Fonte: Ufficio stampa

