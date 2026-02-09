Signa celebra le "sue" coppie, torna la festa di San Valentino a Villa Castelletti

Dopo il successo della prima edizione, torna a Villa Castelletti la celebrazione di San Valentino promossa dall’Amministrazione comunale di Signa, giunta quest’anno alla sua seconda edizione e dedicata alle coppie che hanno raggiunto importanti traguardi di vita condivisa. La ricorrenza dei venticinque, cinquanta, sessanta, sessantacinque, sessantasei, sessantasette, sessantotto, sessantanove e settanta anni di matrimonio rappresenta un momento di grande valore personale per le coppie coinvolte, ma anche un’occasione di gioia e partecipazione per l’intera comunità.

Traguardi che testimoniano valori come dedizione, costanza e impegno reciproco, riconosciuti come esempi significativi anche per le giovani generazioni. In occasione del 14 febbraio, giornata simbolo dell’amore, alle 17, si terrà la cerimonia ufficiale delle nozze d’argento, d’oro, di diamante, di platino e di titanio.

Durante l’evento, a ciascuna coppia verrà consegnata una pergamena commemorativa, alla presenza del sindaco Giampiero Fossi e la vicesindaca Marinella Fossi, all’interno di un pomeriggio di festa pensato come momento di condivisione, socializzazione e vicinanza. La cerimonia sarà arricchita da un intermezzo del Centro Iniziative teatrali di e con Manola Nifosì.

L’iniziativa si svolgerà nella suggestiva cornice di Villa Castelletti, luogo di grande valore storico e simbolico, da sempre legato ai temi dell’accoglienza e della solidarietà. La villa fu dimora di Giovanni Meyer, fondatore dell’ospedale pediatrico di Firenze, e successivamente del conte Aldo Croff che, insieme alla moglie Angelina, trasformò l’edificio in un istituto gratuito per l’educazione e l’accoglienza di ragazzi orfani o provenienti da famiglie meno abbienti. Con questa seconda edizione, l’Amministrazione comunale rinnova la volontà di manifestare la vicinanza della comunità a coloro che hanno costruito nel tempo un legame solido e duraturo, riconoscendo in tali unioni un patrimonio umano e sociale di grande valore per tutto il territorio.

