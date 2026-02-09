SR206 a Rosignano, a marzo al via i lavori per le due nuove rotatorie

Inizieranno nel prossimo mese di marzo i lavori per la realizzazione delle due rotatorie lungo la SR 206 a Rosignano Marittimo

Inizieranno nel prossimo mese di marzo i lavori per la realizzazione delle due rotatorie lungo la SR 206 a Rosignano Marittimo (LI), in località Capanne e Chiappino: una rotatoria regolerà l’intersezione con la SP 8 bis “delle Capanne” e l’altra con la strada provinciale SP 11 bis “del Chiappino”. L’intervento, atteso da tempo, avrà un valore complessivo di 2,5 milioni interamente coperto da risorse regionali. La gara per la realizzazione è stata aggiudicata a fine gennaio.

“Si tratta – spiega l’assessore regionale alle infrastrutture Filippo Boni - di un intervento necessario per fluidificare e rendere più sicuro il traffico, gestendo le intersezioni della Sr206 in maniera più efficiente. Sarà anche l’occasione per migliorare l’illuminazione, aumentando ulteriormente il livello di sicurezza di una strada molto utilizzata per i collegamenti con la costa”.

Le due rotatorie avranno rispettivamente diametro esterno di 45 m quella di Capanne e 47 m quella di Chiappino, con diametri interni di 29 m e 31 m, banchine esterne di 1 m, banchine interne di 0.50 m e corsie di 6 m. Contestualmente saranno realizzate le corsie di ingresso e uscita per il raccordo alla viabilità esistente.

