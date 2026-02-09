Tracce Invisibili: a Firenze torna la rassegna sui diritti umani con film, teatro, incontri

È in partenza la terza edizione di “Tracce di invisibili”, la rassegna dedicata ai diritti umani, che quest'anno vede la collaborazione di Arci Firenze, Amnesty International Firenze, Gruppo Giovani Amnesty International Firenze, Fondazione Stensen, Associazione Progetto Arcobaleno e Arca cooperativa sociale, con il sostegno dell'Ordine degli avvocati di Firenze e l'Ordine degli assistenti sociali della Toscana.

Una rassegna che sarà insieme cinematografica e teatrale e che proporrà un percorso fatto di incontri, spettacoli e proiezioni che si snoderà in vari luoghi di Firenze, per riflettere su temi di cruciale importanza.

TEATRO – Sono cinque gli spettacoli teatrali dedicati ai diritti umani in cartellone, dal 22 febbraio al 15 maggio, tutti sul palco del Brillante – Nuovo Teatro Lippi (via Pietro Fanfani 16, Firenze), il teatro operaio del Circolo Arci Lippi sotto la direzione artistica di Arci Firenze. Un programma lungo quattro mesi attraverso una pluralità di storie, di facce e di mondi che tengono sempre al centro il valore della persona e della dignità umana.

Si partirà la domenica 22 febbraio alle ore 18:00 con lo spettacolo “Atletico Ilva Football Club” della compagnia Usine Baug, che racconta la storia di lotta tra salute e lavoro, della più grande e inquinante acciaieria d’Europa che si intreccia alla leggenda di questa piccola squadra, nata a Taranto proprio sotto le ciminiere, per raccontare la storia di una “città sacrificabile”.

Il secondo appuntamento sarà invece il venerdì 13 marzo alle ore 21:30 con lo spettacolo “Borsellino”, del Teatro Bresci di e con Giacomo Rossetto, dedicato al racconto della vita del magistrato Paolo Borsellino.

Si proseguirà quindi il giovedì 16 aprile, alle ore 21:30 con “Fine Pena ora”, lo spettacolo con Salvatore D’Onofrio, Costanza Maria Frola e Giuseppe Nitti che racconta la corrispondenza lunga oltre 30 anni tra un ergastolano e il suo giudice.

Gli ultimi due appuntamenti saranno nel mese di maggio. Giovedì 7, alle ore 21:30, “La Costanza della mia vita” di Pietro Giannini, già Premio Scenario 2023. Domenica 17 maggio alle ore 18:00 infine, “Tracce di vita: storie di tratta”, uno spettacolo di Johara Breda e Daniela Morozzi, con la collaborazione di Matteo Marsan.

INCONTRI - Anche quest’anno, ogni spettacolo in rassegna, sarà anticipato nei giorni precedenti da un incontro di approfondimento della tematica affrontata. Gli incontri si svolgeranno presso la sede dell’Associazione Progetto Arcobaleno in via del Leone 9 a Firenze e al Cinema Astra di Piazza Beccaria.

Il primo, che inaugurerà di fatto l'intera rassegna, è fissato per giovedì 19 Febbraio alle 18.00 e sarà su “Lavoro e salute, ambiente e sviluppo: nuove forme di lotta e di tutela dei diritti fondamentali nelle moderne democrazie”.

Il giovedì 5 Marzo, al Cinema Astra, ci sarà invece l'incontro “Storie di tratta e di sfruttamento: abitiamo una società debole nel contrastare le moderne forme di schiavitù”.

Giovedì 12 Marzo, alle ore 16.00 presso la Associazione Progetto Arcobaleno, si parlerà invece di “Lotta alle mafie ieri e oggi: come è cambiato l’impegno della società civile?”.

Lunedì 30 Marzo alle 21.00 al Cinema Astra, l'incontro “Utopia e Carcere: può il non luogo diventare anche spazio di opportunità?”, mentre il 6 Maggio alle 18.00, l'ultimo incontro sarà incentrato su “Famiglia e minori nella società multietnica: il nuovo ruolo delle politiche sociali nazionali e locali”.

Tutti gli incontri sono ad ingresso libero.

CINEMA - Terzo segmento della rassegna, saranno le proiezioni a cura della Fondazione Stensen presso il Cinema Astra (piazza Beccaria 9, Firenze): in particolare saranno in occasione dei due incontri fissati per il 5 e il 30 Marzo, quando verranno proiettati i film Princess di Roberto De Paolis (il 5 Marzo) e Gorgona di Antonio Tibaldi (il 30 Marzo). Entrambi gli appuntamenti inizieranno con gli incontri alle ore 21:00.

BIGLIETTI - I biglietti per gli spettacoli teatrali sono acquistabili presso la biglietteria online (Boxol) del Brillante Nuovo Teatro Lippi. I biglietti per le proiezioni dei film sono acquistabili presso la biglietteria fisica e online del Cinema Astra.

È possibile acquistare i biglietti degli spettacoli e delle proiezioni anche inviando una mail all’Associazione Progetto Arcobaleno: arcobaleno@progettoarcobaleno.it

Per maggiori informazioni sulla rassegna e l’acquisto dei biglietti è possibile scrivere ad arcobaleno@progettoarcobaleno.it

Sostieni la rassegna!

I biglietti dei singoli spettacoli si potranno acquistare al teatro, ma per chi volesse partecipare a tutti gli spettacoli o per regalarli a qualcuno e sostenere il nostro progetto è possibile fare una donazione di 100€ che darà diritto ai biglietti per i 5 spettacoli teatrali ed i 2 film della rassegna. Le quote delle donazioni ricevute ci aiuteranno a sostenere i costi per garantire la partecipazione agli eventi di persone inserite nei percorsi di recupero.

Per donare basta fare un bonifico ad: Associazione Progetto Arcobaleno APS presso Banca Popolare Etica - IBAN: IT92X0501802800000011025533 scrivendo nella causale: DONAZIONE 2026

Inviare quindi una mail a silvia@progettoarcobaleno.it allegando la ricevuta del bonifico e indicando: nome, cognome, n° di telefono (tuo o della persona a cui vuoi regalare i biglietti), specificando a quali spettacoli vuoi assistere.

Fonte: ARCI Firenze aps

