Continua il difficile 2026 dell’Use Computer Gross, con Cecina la terza sconfitta di fila

Continua il difficile 2026 dell’Use Computer Gross. Sabato contro Cecina è arrivata la terza sconfitta consecutiva della squadra biancorossa che, se dal punto di vista della classifica non fa poi tanto male, lascia dei pesanti strascichi per i numerosi problemi fisici che hanno avuto i giocatori. Le condizioni di tutti saranno naturalmente valutate alla ripresa degli allenamenti, ma è indubbio che la fase è a dir poco delicata anche perché in vista c’è la trasferta di domenica a San Miniato e poi la sfida interna con il Costone Siena.

“Praticamente mi sono trovato senza giocatori – attacca coach Luca Valentino – ed è dovuto tornare in campo Soviero che aveva avuto di nuovo un problema alla spalla. L’approccio alla partita è stato pessimo come può capitare e la reazione che abbiamo avuto è stata di nervi. Cecina è stata brava a punirci ed a riallungare tutte le volte che ci siamo riavvicinati. Loro hanno un roster che le permette di fare un altro campionato mentre noi dobbiamo guardare il nostro. L’aspetto positivo è stato far fare un po’ di esperienza ai ragazzi più giovani che hanno avuto minuti a disposizione e che hanno risposto bene”.

“Siamo arrivati a questa partita giocando bene e con un trend in crescita – prosegue – poi peccato perché con Cecina abbiamo fatto qualcosa in meno rispetto alle tre partite precedenti ma era inimmaginabile trovarci in questa situazione. Non mi era mai successo di dover rimettere un giocatore infortunato. Ora pensiamo a recuperare gli infortunati per non disperdere quanto di buono avevamo fatto prima di questa partita”.

Fonte: Ufficio Stampa Use/Use Rosa

