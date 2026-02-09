Viareggio, uomo sui binari: ritardi sulla linea Viareggio-Lucca

Cronaca Viareggio
L'uomo, un 40enne, è stato rintracciato dalla polizia ferroviaria ed è stato denunciato per interruzione di pubblico servizio

Disagi nel pomeriggio sulla linea ferroviaria Viareggio-Lucca dove diversi treni sono stati cancellati a causa di un uomo che si trovava sui binari del passaggio a livello sulla via Aurelia Sud, zona Varignano. La circolazione è stata sospesa anche per i convogli provenienti da Pisa.

Si tratta di un 40enne di origine marocchina, che poco dopo si è allontanato, ma è stato rintracciato dalla polizia ferroviaria. L'uomo è stato denunciato per interruzione di pubblico servizio.

Ferrovie dello Stato ha segnalato che nello stesso pomeriggio si sono verificati altri due episodi analoghi, con interruzioni della circolazione necessarie per permettere alle forze dell'ordine di intervenire in sicurezza. Inevitabili i disagi per i pendolari e le proteste dei passeggeri.

