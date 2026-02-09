Villa Sonnino si aggiudica il 'Traveller Review Award' di Booking.com

A pochi giorni di distanza dai Wedding Awards arriva un altro prestigioso riconoscimento per Villa Sonnino. La struttura diretta da Cesare Andrisano si aggiudica il “Traveller Review Award 2026”, assegnato dal portale Booking.com per l'eccellenza nelle recensioni.

“Abbiamo ottenuto il punteggio di 9,3 su 10: un riconoscimento che ci riempie di soddisfazione perché si basa sulle recensioni degli ospiti, quindi sull'esperienza diretta di chi ha scelto la nostra struttura permettendoci di ottenere questo risultato per il secondo anno consecutivo” le parole piene di soddisfazione di Cesare Andrisano, direttore di Villa Sonnino e presidente di ConfTurismo Confcommercio Pisa. “Booking.com ha oltre 28 milioni di unità alloggiative registrate nel mondo in più di 148mila destinazioni in 228 paesi e territori e di queste circa il 6,5% viene premiato con il Traveller Review Awards. Il premio certifica un'ospitalità di altissimo livello e continueremo a impegnarci perseguendo i valori descritti nella motivazione di Booking.com, ovvero motivazione e passione di offrire un servizio impeccabile, la gioia di tessere ricordi di viaggio indimenticabil e il piacere di migliorare la giornata di ogni ospite”

“È stato per Villa Sonnino un anno fantastico, che ha visto la nostra struttura confermarsi per il decimo anno consecutivo al Wedding Awards, assegnato alle miglior strutture del wedding in Italia. Questi premi appartengono a tutta la nostra squadra, che ogni giorno mette professionalità e passione al servizio degli ospiti. Ma il nostro ringraziamento più grande va a chi ci ha scelto, affidandoci i propri momenti speciali e contribuendo, con le loro recensioni e il loro affetto, a farci raggiungere questi traguardi. Noi con umiltà cerchiamo sempre di fare il nostro meglio: i nostri clienti sono la risorsa più preziosa che abbiamo”.

“Rinnoviamo i nostri migliori complimenti a Villa Sonnino e al suo direttore Cesare Andrisano” le congratulazioni del direttore generale di Confcommercio Provincia di Pisa Federico Pieragnoli. “Due prestigiosi riconoscimenti che arrivano nel giro di pochi giorni e confermano la qualità eccellente della struttura, a ulteriore dimostrazione dell'eccellenza della location. Un riconoscimento di particolare prestigio proprio perché attribuito sulla base dell'esperienza diretta e delle recensioni”.

