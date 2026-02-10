100x100 Gaza: cinque circoli dell'Empolese Valdelsa aderiscono alla raccolta fondi

I circoli rilanciano la mobilitazione per Gaza. Anche nell’Empolese Valdelsa sono diversi quelli che aderiscono alla campagna nazionale “100×100 Gaza”, una mobilitazione straordinaria nata lo scorso anno per sostenere la popolazione della Striscia attraverso 100 eventi informativi, culturali e di raccolta fondi in 100 ore, con l’obiettivo di raccogliere almeno 100.000 euro e mantenere alta l’attenzione pubblica su quanto sta accadendo.

Dopo il successo della prima edizione del 2025 – che ha visto oltre 200 iniziative in tutta Italia e 130.000 euro raccolti in sole 100 ore – “100×100” Gaza torna a febbraio 2026, da mercoledì 11 a domenica 15. Nel nostro territorio sono cinque i circoli aderenti con dieci eventi culturali e sociali durante i quali saranno raccolti i fondi da destinare alla campagna.

Durante le iniziative, infatti, si potrà fare una propria donazione, che si aggiungerà alla destinazione di parte del ricavato dell’evento.

Ecco il dettaglio delle iniziative. Al Circolo Arci Monterappoli si comincia mercoledì 11 alle 18 con la presentazione del libro “Il Tresto” di Mauro Valiani, a cui seguirà buffet sociale. Venerdì 13 , invece, la raccolta si concentrerà durante il concerto degli Homeword Duo. Sabato 14 dalle 19 apericena e djset con Wanagana e Follothevibes per la serata “Amore Resistente”. Infine domenica 15 febbraio si potrà contribuire alla campagna partecipando al pranzo sociale, fissato alle 13.

Al Circolo Arci Allende di Montespertoli mercoledì 11 serata speciale con la proiezione alle 21 del docufilm “Disunited Nations” e a seguire collegamento in diretta con Francesca Albanese e Cecilia Strada. Sabato 14, invece, dalle 19 aperitivo solidale di raccolta fondi.

Al Circolo Arci Petroio mercoledì 11 cena palestinese con le famiglie gazawi ospitate a Empoli, che porteranno la loro testimonianza.

Al Circolo Arci Pozzale venerdì 13 tombolata in supporto alla popolazione di Gaza e sabato 14 apericena sociale con ricavato devoluto alla campagna.

Si chiude domenica 15 febbraio al Circolo Arci Ponterotto, dove alle 18 verrà presentato il libro “Ritorno a Gaza” con l’autrice MJriam Abu Samra.

A seguire apericena di finanziamento.

