A Campi Bisenzio una cene di beneficenza per l'Ucraina

Il Comune di Campi Bisenzio e il Comune di Vasylkiv della Regione di Kyiv, una delle più colpite dal conflitto in Ucraina, si preparano a sottoscrivere un Accordo di Partenariato fondato sui valori della solidarietà, della cooperazione tra comunità e del sostegno concreto alla popolazione ucraina duramente colpita dalla guerra.

L’occasione sarà la Cena di Beneficenza “Un Tavolo per la Solidarietà: Insieme per l’Ucraina” promossa dall’Associazione Lilea Aps, in programma venerdì 13 febbraio 2026 alle ore 20.00 presso l’Auditorium di Spazio Reale , iniziativa che unisce istituzioni, associazioni e cittadinanza in un gesto collettivo di vicinanza e responsabilità.. Il ricavato della serata sarà devoluto a favore delle strutture ospedaliere e sociali del Comune di Vasylkiv , rafforzando il legame di cooperazione e sostegno tra le due città. L’iniziativa è patrocinata dal Comune di Campi Bisenzio: «Questo Accordo di Partenariato – dichiara il Comune di Campi Bisenzio – nasce dalla volontà di trasformare la solidarietà in un impegno stabile e concreto. Campi Bisenzio è una comunità aperta, che riconosce il valore dell’incontro tra popoli e il ruolo fondamentale delle comunità straniere presenti sul territorio. Con Vasylkiv costruiamo un ponte umano e istituzionale che guarda al futuro».

L’iniziativa è stata resa possibile dalla collaborazione con Spazio Reale che ospita l’evento, con la Misericordia di Campi Bisenzio, storicamente impegnata nel soccorso e nell’assistenza alle persone più fragili, con il Lions Club Le Signe – Campi Bisenzio, da sempre presente con progetti di servizio e solidarietà a livello locale e internazionale e il West Florence Hotel, realtà turistica propositiva e attiva sul territorio.

«Essere parte di questa serata – sottolineano gli organizzatori – significa riaffermare il valore della comunità e della cura reciproca, soprattutto nei momenti più difficili».

«Questa non è solo una cena di beneficenza – dichiarano i rappresentanti di Lilea Aps – è un tavolo attorno al quale Italia e Ucraina si incontrano come persone, prima ancora che come istituzioni. Ogni posto a tavola rappresenta una mano tesa, un gesto di speranza, un aiuto concreto per ospedali e strutture sociali di Vasylkiv. In un tempo segnato dalla guerra, scegliamo di costruire legami, non muri. Questo Accordo di Partenariato è un atto di umanità e di responsabilità condivisa».

Fonte: Città Metropolitana di Firenze - Ufficio stampa

