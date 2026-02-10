A 'Provincia Novecento' un evento per bambini e bambine

Provincia Novecento. Arte a Empoli 1925–1960 si avvia alla conclusione dopo aver accompagnato il pubblico in un viaggio attraverso una fase centrale della storia artistica empolese, restituendo uno sguardo inedito sulla produzione culturale del territorio tra il 1925 e il 1960.

Ospitata negli spazi dell’Antico Ospedale San Giuseppe (via Paladini), la mostra ha proposto un percorso tra dipinti, sculture, disegni e bozzetti provenienti da collezioni pubbliche e private, molte delle quali raramente esposte, offrendo una lettura articolata del Novecento artistico locale empolese.

Per concludere al meglio la mostra, sabato 14 febbraio 2026 è in programma un evento speciale dedicato a bambini e famiglie, pensato per avvicinare i più piccoli all’arte e alla storia della città in modo creativo e coinvolgente.

A partire dalle 16, al Museo del Vetro (via Ridolfi 70) prenderà il via una caccia al tesoro urbana, durante la quale i bambini, muniti di mappa, potranno esplorare il Centro Storico di Empoli alla scoperta di opere e monumenti legati al Novecento empolese. Un’esperienza che unisce gioco, esplorazione e cultura, trasformando Empoli in uno spazio da vivere con curiosità e immaginazione.

Al termine della caccia al tesoro, con punto di arrivo alla mostra (Antico Ospedale San Giuseppe), i bambini troveranno un misterioso pittore del ‘900 empolese, pronto a consegnare loro meravigliosi gadget.

L’attività è pensata per stimolare l’osservazione, la collaborazione e il senso di scoperta, permettendo ai partecipanti di conoscere il patrimonio artistico cittadino attraverso un linguaggio accessibile e divertente.

La partecipazione alla caccia al tesoro è gratuita, con iscrizione facoltativa online sul sito: https://jetsgroup.it/scopri-novecento/

Un’occasione speciale per vivere la mostra Provincia Novecento in modo attivo e condiviso, accompagnando i più giovani alla scoperta dell’arte e della storia di Empoli.

