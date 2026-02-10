Abc Castelfiorentino, tutti i risultati del vivaio gialloblu

Ecco tutti i risultati delle squadre giovanili e minibasket scese in campo nel weekend.

UNDER 19 GOLD

Secondo successo consecutivo per i ragazzi di Renato Gasperoni, che battono a domicilio i Lions Montemurlo per 70-80. Gara subito indirizzata dai gialloblu, che in un primo quarto scoppiettante mettono dieci lunghezze di vantaggio dopo dieci giri di cronometro (18-28). I locali ricuciono in parte lo strappo nella seconda frazione, andando all’intervallo sul 37-42, ma nella ripresa l’Abc amministra per poi allungare di nuovo nella volata finale.

Prossimo impegno lunedì 16 febbraio alle 21 al PalaBetti contro il Vela Basket.

Lions Montemurlo – Abc Castelfiorentino 70-80

Tabellino: Garbetti, Ticciati 27, Baldi, Vallerani 9, Leti, Paniccià, Ciulli 11, Bini 4, Bartolini 10, Kamberaj, Niccolini 12, Giglioli 7. All. Gasperoni. Ass. Cicilano, Rastelli.

Parziali: 18-28, 19-14, 18-19, 15-19

UNDER 17 REGIONALE

Resta a Certaldo il derby della Valdelsa, con i ragazzi di Alberto Ciampolini che nello scontro diretto cedono il passo alla Virtus per 73-54. Dopo una prima parte di gara in perfetto equilibrio, tanto che all’intervallo il tabellone segna 30-30, nella seconda parte i locali cambiano passo, piazzando un pesante break nella terza frazione che sposta decisamente l’inerzia. Così, dopo il passaggio al 30′ sul 53-42, l’Abc rincorre una Virtus sempre in controllo.

Prossimo impegno giovedì 19 febbraio alle 20:15 sul parquet del Biancorosso Empoli.

Virtus Certaldo – Abc Castelfiorentino 73-54

Tabellino: Profeti 19, Di Carlo 1, Paniccià 18, Nardi 6, Muoio 4, Bertelli 6, Di Vilio, Capocchini, Bianchi, Barbieri, Capuana. All. Ciampolini. Ass. Mazzuca.

Parziali: 11-11, 19-19, 23-12, 20-12

UNDER 15 ECCELLENZA

Ci vanno vicini, salvo poi veder sfumare tutto nel finale: al PalaBetti i ragazzi di Eraldo Mazzuca si arrendono 84-94 alla Pallacanestro Piombino. Dopo un ottimo avvio, con gli attacchi sugli scudi e il tabellone che segna 29-23 alla prima sirena, nella seconda frazione la riposta labronica arriva puntuale, con Piombino che mette la testa avanti a metà gara (48-53). Al rientro dagli spogliatoi si procede sul punto a punto, trend che resta invariato fino a due minuti dalla fine: ed è qui che la partita prende la sua direzione, con l’Abc che smette di segnare e gli ospiti che scappano via.

Prossimo impegno domenica 15 febbraio alle 11:30 sul campo della Pallacanestro Agliana.

Abc Castelfiorentino – Pallacanestro Piombino 84-94

Tabellino: Macchi 6, Nardi 2, Giovannoni 10, Bellesi, Mannocci 10, Profeti 33, Faffi, Falorni 6, Muoio 6, Bertelli 11. All. Mazzuca. Ass. Ciampolini.

Parziali: 29-23, 19-30, 16-17, 20-24

ALLIEVI CSI

Raggiunto il primo traguardo stagionale per i ragazzi di Claudio Calvani, che grazie alla vittoria sulla Sancat Firenze per 70-55, all’ultima giornata conquistano il passaggio alla seconda fase valida per il titolo regionale. Dopo i primi minuti in equilibrio, i gialloblu allungano chiudendo la prima frazione sul 24-16, divario che raggiunge la doppia cifra nel secondo quarto per il 43-32 al riposo lungo. Nella ripresa i fiorentini provano ad accorciare, ma l’Abc difende saldamente il vantaggio accumulato (54-42 al 30′). Così, nell’ultima frazione, basta amministrare.

Adesso una settimana di sosta in attesa del calendario della seconda fase.

Abc Castelfiorentino – Sancat Firenze 70-55

Tabellino: Cetti 2, Paniccià 19, Anton 2, Gazzarrini 18, Galli 1, Battaglia 2, Barbieri 16, Torregrossa 2, Scherillo 3, Bellandi 3, Di Vilio 2, Capocchini, Bianchi, Marzuoli, Bargigli. All. Calvani. Ass. Lazzeretti.

Parziali: 24-16, 19-16, 11-10, 16-13

UNDER 13 REGIONALE

Tornano a vincere i ragazzi di Giovanni Corbinelli, corsari a Firenze sponda Pino sul punteggio di 40-63. I gialloblu mettono la testa avanti nella prima frazione, per poi piazzare il break che indirizza la sfida nella seconda: così, all’intervallo, il tabellone segna 17-33. Al rientro dagli spogliatoi l’Abc continua a spingere sull’acceleratore e scava il solco, preludio ad un ultimo quarto che serve soltanto a fissare il finale.

Prossimo impegno domenica 15 febbraio alle 9:30 al PalaBetti contro Valdisieve, ultima giornata della seconda fase.

Pino Firenze – Abc Castelfiorentino 40-63

Sono scesi in campo: Iorio, De Simone, Lisi, Bagnoli, Allegra, Sardello, Costa, Lucchesi, Poggesi, Asta. All. Corbinelli. Ass. Barlabà.

Parziali: 9-14, 8-19, 12-18, 11-12

UNDER 17 FEMMINILE

Niente da fare per le ragazze di Gianni Lazzeretti, che al PalaGilardetti cedono il passo alla Virtus Siena per 36-70. Gara in salita per le gialloblu, che in avvio accusano subito la verve delle senesi (5-22 alla prima sirena). Nella seconda frazione la reazione castellana prova ad accorciare la forbice ma nella ripresa Siena, ormai in saldo controllo, amministra e scappa via.

Prossimo impegno domenica 15 febbraio alle 11 al PalaGilardetti contro Synergy Valdarno.

Gialloblu Castelfiorentino – Virtus Siena 36-70

Tabellino: Zenarti 2, Jahelezi N. 5, Jahelezi S. 2, Latini 2, Montanelli 4, Ciampolini 1, Dainelli 11, Antognotti 3, Majia 2, Mancini 4, Murati, Fontanelli. All. Lazzeretti. Ass. Cantini, Bandinelli.

Parziali: 5-22, 11-18, 4-13, 16-17

MINIBASKET

E’ di quattro successi ed una sconfitta il bollettino del weekend gialloblu.

Sorridono entrambi i gruppi Esordienti, maschile e femminile: i ragazzi di Cosimo Corbinelli e Lorenzo Torrigiani proseguono la corsa in testa alla classifica espugnando il parquet della Baloncesto, mentre le ragazze di Sara Bellantoni e Nicol Banchelli si impongono al PalaBetti ai danni della capolista Rosignano. Bis di vittorie anche per gli Aquilotti 2015 di Daniele Bagnoli e Giacomo Ciulli: il gruppo Big si prende il derby casalingo ai danni della Virtus Certaldo, mentre il gruppo Open batte a domicilio la Freccia Azzurra. Sconfitta, infine, per gli Scoiattoli Big 2017 di Daniele Bagnoli e Raffaele Macalindong, che lontano da casa cedono il passo ai Bulldogs Calenzano.

Fonte: Abc Castelfiorentino / Gialloblu Castelfiorentino