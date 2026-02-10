ANPI Montelupo Fiorentino: al via il Tesseramento 2026 con un incontro pubblico

Da giovedì 12 febbraio prende il via il tesseramento ANPI 2026 della sezione di Montelupo Fiorentino '25 Aprile'. Per l'occasione è stata organizzata la Giornata del Tesseramento, con un incontro presso il Circolo ARCI 'Il Progresso' di Montelupo Fiorentino, dalle ore 18 alle 20.

Durante l'incontro porteranno i loro saluti Vania Bagni, presidente ANPI Provinciale di Firenze, l'AUSER Montelupo Fiorentino, SPI-CGIL Lega Empolese.

Sarà inoltre presentato il libro di Giada Kogovsek e Letizia Fuochi (con illustrazioni di Agnese Matteini) 'Sui loro passi: alcuni itinerari di guerra e Resistenza a Firenze'.

Saranno presenti le autrici.

A tutti i partecipanti sarà offerto un aperitivo.

