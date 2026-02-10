ANPI Montelupo Fiorentino: al via il Tesseramento 2026 con un incontro pubblico

Per la giornata del tesseramento, la sezione di Montelupo Fiorentino ha organizzato al Circolo ARCI dalle 18 alle 20 un incontro con presentazione di un libro e aperitivo

Da giovedì 12 febbraio prende il via il tesseramento ANPI 2026 della sezione di Montelupo Fiorentino '25 Aprile'. Per l'occasione è stata organizzata la Giornata del Tesseramento, con un incontro presso il Circolo ARCI 'Il Progresso' di Montelupo Fiorentino, dalle ore 18 alle 20.

Durante l'incontro porteranno i loro saluti Vania Bagni, presidente ANPI Provinciale di Firenze, l'AUSER Montelupo FiorentinoSPI-CGIL Lega Empolese.

Sarà inoltre presentato il libro di Giada Kogovsek e Letizia Fuochi (con illustrazioni di Agnese Matteini) 'Sui loro passi: alcuni itinerari di guerra e Resistenza a Firenze'.
Saranno presenti le autrici.

A tutti i partecipanti sarà offerto un aperitivo.

