Riapertura del bando regionale per contributi alla mobilità delle persone con disabilità

L’Asl Toscana centro, con delibera del Direttore Generale n. 45 del 22 gennaio 2026, ha approvato la riapertura dei termini del bando per la concessione di contributi economici destinati alle persone con disabilità o ai genitori e ai componenti del nucleo familiare, a copertura delle spese sostenute nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2024 e il 31 dicembre 2024. L’intervento prevede l’erogazione di contributi a copertura delle spese sostenute nel corso del 2024 per l’acquisto di autoveicoli nuovi o usati, adattati o da adattare, per la modifica degli strumenti di guida, per il trasporto di persone con disabilità e per il conseguimento delle patenti di guida speciali delle categorie A, B e C.

Le domande potranno essere presentate fino al 27 febbraio 2026 all’Asl Toscana centro – Centro Regionale per l’Accessibilità.

La riapertura del bando si inserisce nell’ambito della misura di sostegno finanziario di carattere sperimentale istituita dalla Regione Toscana per l’annualità 2025, finalizzata a favorire la mobilità individuale e l’autonomia personale delle persone con disabilità. Il bando è finalizzato a garantire l’accesso ai contributi finanziari previsti dalla legge regionale “Interventi atti a favorire la mobilità individuale e l’autonomia personale delle persone con disabilità” e dalla DGR n. 805/2019, con l’obiettivo di promuovere l’uguaglianza di opportunità e favorire la massima autonomia possibile delle persone con disabilità.

La richiesta di contributo dovrà essere inoltrata tramite posta elettronica certificata all’indirizzo centroregionale.accessibilita@postacert.toscana.it oppure consegnata a mano presso l’Ufficio Protocollo dell’Azienda USL Toscana Centro, all’Ospedale Santa Maria Nuova di Firenze, dal lunedì al venerdì, con orario 9.00–13.00.

Modulistica e informazioni:

https://toscana-accessibile.it/cra/bandi-e-progetti

https://www.uslcentro.toscana.it/avvisi/altri-avvisi/riapertura-termini-avviso-pubblico-l-r-81-2017-annualita-2025-interventi-atti-a-favorire-la-mobilita-individuale-e-l-autonomia-personale-delle-persone-con-disabilita

Fonte: Ausl Toscana Centro