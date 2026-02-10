Spettacolo dal vivo, via libera della giunta regionale al bando. Stanziati 600mila euro

Promozione e sostegno ai festival di spettacolo dal vivo per il 2026. La Giunta di palazzo Strozzi Sacrati ha approvato ieri una delibera presentata dall’assessora alla cultura Cristina Manetti con cui si avvia la procedura per il bando pubblico che selezionerà i progetti culturali da finanziare, con una dotazione complessiva di 600 mila euro di risorse regionali.

La volontà della Regione è quella di sostenere festival capaci di animare i territori, rafforzare l’offerta culturale e favorire la partecipazione del pubblico, valorizzando al tempo stesso le professionalità del settore.

“I festival di spettacolo dal vivo sono presidi culturali fondamentali per le nostre comunità e i nostri territori – ha dichiarato l’assessora alla cultura Cristina Manetti – perché portano arte, musica e teatro nei centri storici, nei borghi e nelle aree meno centrali, creando occasioni di incontro, crescita e sviluppo locale. Con questo intervento vogliamo sostenere progettualità di qualità, capace di coniugare tradizione e innovazione e di rendere la cultura sempre più accessibile e diffusa su tutto il territorio regionale. Lo spettacolo dal vivo – ha concluso Manetti- è nel cuore della Toscana e contribuisce a rivelare l’anima più autentica della nostra regione ».

L’iniziativa si inserisce nell’obiettivo “Promuovere e sostenere lo spettacolo dal vivo” del progetto regionale dedicato alla valorizzazione della cultura, tra tradizione e innovazione, previsto dal Documento di economia e finanza regionale 2026.

La delibera nel dettaglio affida al dirigente del settore competente il compito di adottare l’avviso, definire la modulistica e curare tutte le fasi del procedimento, dalla presentazione delle domande fino alla graduatoria dei progetti finanziabili. È inoltre chiarito che, in linea generale, i contributi non configurano aiuti di Stato, salvo i casi che dovessero rientrare nella normativa europea, per i quali si applicheranno le regole previste dal regolamento UE.

Le risorse stanziate per il 2026, pari a 600 mila euro sul capitolo dedicato allo spettacolo dal vivo, fanno parte di una disponibilità complessiva di 1,5 milioni di euro e saranno impegnate nel rispetto degli equilibri di bilancio regionali. L’avviso pubblico con tutte le modalità di partecipazione sarà pubblicato nelle prossime settimane.

Fonte: Regione Toscana