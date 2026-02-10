'Al concerto ti porta il BUSoni': nuovo servizio navetta per i residenti del comune di Empoli

Raggiungere i concerti del Centro Studi Musicali Ferruccio Busoni diventa ancora più semplice. L'iniziativa è stata realizzata in collaborazione con la Misericordia di Empoli

Il Centro Studi Musicali Ferruccio Busoni attiva il servizio navetta gratuito per i residenti del comune di Empoli. Raggiungere i concerti del Centro Studi Musicali Ferruccio Busoni diventa ancora più semplice grazie al nuovo servizio “Al concerto ti porta il BUSoni”, attivato in collaborazione con la Misericordia di Empoli.

L’iniziativa nasce con l’obiettivo di facilitare la partecipazione del pubblico alla ‘Stagione Concertistica 2026’, offrendo un servizio di trasporto gratuito dedicato alle persone che vivono a Empoli e incontrano difficoltà negli spostamenti serali verso il Teatro Shalom e il palazzo delle Esposizioni.

Il progetto si inserisce nel programma di iniziative con cui il Centro Busoni celebra i suoi 40 anni di attività (1986–2026), rafforzando il legame con il territorio e promuovendo un accesso sempre più inclusivo alla musica dal vivo.

Grazie alla collaborazione con la Misericordia di Empoli, sarà possibile raggiungere i concerti in sicurezza e comodità, contribuendo a rendere l’esperienza musicale un momento davvero aperto a tutta la comunità.

Il servizio è disponibile su prenotazione fino a esaurimento posti.

INFORMAZIONI e PRENOTAZIONI - Si può prenotare il servizio contattando l’ufficio del Centro Busoni al numero telefonico 0571 711122 oppure scrivendo una mail a csmfb@centrobusoni.org indicando numero di persone e via di residenza.

PROGRAMMA DEI CONCERTI

Sabato 14 febbraio, ore 21 – Palazzo delle Esposizioni

ORCHESTRA DELLA TOSCANA

Direttore: Roberto Molinelli

CARNIVAL RELOADED

L’arte del travestimento in musica

Musiche di Verdi, Paganini, Molinelli, Vivaldi, Piazzolla

Lunedì 23 febbraio, ore 21 – Palazzo delle Esposizioni

ORCHESTRA DELLA TOSCANA

Direttore: Diego Ceretta

Clarinetto: Kevin Spagnolo

Musiche di Mendelssohn, Weber, Mozart

Venerdì 6 marzo, ore 21 – Palazzo delle Esposizioni

ORCHESTRA SINFONICA “CITTÀ DI GROSSETO”

Direttore: Giuseppe Garbarino

Musiche di Mendelssohn, Brahms

Giovedì 19 marzo, ore 21 – Teatro Shalom

PLAY GERSHWIN!

Pianoforte: Enrico Pieranunzi

Violino: Gabriele Pieranunzi

Clarinetto: Gabriele Mirabassi

Mercoledì 1° aprile, ore 21 – Palazzo delle Esposizioni

ORCHESTRA DELLA TOSCANA

Direttore: Min Gyu Song

Violino: Simon Zhu

Musiche di Mozart, Beethoven

Venerdì 10 aprile, ore 21 – Palazzo delle Esposizioni

ORCHESTRA FERRUCCIO BUSONI DI EMPOLI

Direttore: Svilen Simeonov

Pianoforte: Antonio Di Cristofano

Musiche di Spina, Brahms, Schubert

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio Stampa

