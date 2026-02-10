Raggiungere i concerti del Centro Studi Musicali Ferruccio Busoni diventa ancora più semplice. L'iniziativa è stata realizzata in collaborazione con la Misericordia di Empoli
Il Centro Studi Musicali Ferruccio Busoni attiva il servizio navetta gratuito per i residenti del comune di Empoli. Raggiungere i concerti del Centro Studi Musicali Ferruccio Busoni diventa ancora più semplice grazie al nuovo servizio “Al concerto ti porta il BUSoni”, attivato in collaborazione con la Misericordia di Empoli.
L’iniziativa nasce con l’obiettivo di facilitare la partecipazione del pubblico alla ‘Stagione Concertistica 2026’, offrendo un servizio di trasporto gratuito dedicato alle persone che vivono a Empoli e incontrano difficoltà negli spostamenti serali verso il Teatro Shalom e il palazzo delle Esposizioni.
Il progetto si inserisce nel programma di iniziative con cui il Centro Busoni celebra i suoi 40 anni di attività (1986–2026), rafforzando il legame con il territorio e promuovendo un accesso sempre più inclusivo alla musica dal vivo.
Grazie alla collaborazione con la Misericordia di Empoli, sarà possibile raggiungere i concerti in sicurezza e comodità, contribuendo a rendere l’esperienza musicale un momento davvero aperto a tutta la comunità.
Il servizio è disponibile su prenotazione fino a esaurimento posti.
INFORMAZIONI e PRENOTAZIONI - Si può prenotare il servizio contattando l’ufficio del Centro Busoni al numero telefonico 0571 711122 oppure scrivendo una mail a csmfb@centrobusoni.org indicando numero di persone e via di residenza.
PROGRAMMA DEI CONCERTI
Sabato 14 febbraio, ore 21 – Palazzo delle Esposizioni
ORCHESTRA DELLA TOSCANA
Direttore: Roberto Molinelli
CARNIVAL RELOADED
L’arte del travestimento in musica
Musiche di Verdi, Paganini, Molinelli, Vivaldi, Piazzolla
Lunedì 23 febbraio, ore 21 – Palazzo delle Esposizioni
ORCHESTRA DELLA TOSCANA
Direttore: Diego Ceretta
Clarinetto: Kevin Spagnolo
Musiche di Mendelssohn, Weber, Mozart
Venerdì 6 marzo, ore 21 – Palazzo delle Esposizioni
ORCHESTRA SINFONICA “CITTÀ DI GROSSETO”
Direttore: Giuseppe Garbarino
Musiche di Mendelssohn, Brahms
Giovedì 19 marzo, ore 21 – Teatro Shalom
PLAY GERSHWIN!
Pianoforte: Enrico Pieranunzi
Violino: Gabriele Pieranunzi
Clarinetto: Gabriele Mirabassi
Mercoledì 1° aprile, ore 21 – Palazzo delle Esposizioni
ORCHESTRA DELLA TOSCANA
Direttore: Min Gyu Song
Violino: Simon Zhu
Musiche di Mozart, Beethoven
Venerdì 10 aprile, ore 21 – Palazzo delle Esposizioni
ORCHESTRA FERRUCCIO BUSONI DI EMPOLI
Direttore: Svilen Simeonov
Pianoforte: Antonio Di Cristofano
Musiche di Spina, Brahms, Schubert
Fonte: Comune di Empoli - Ufficio Stampa
