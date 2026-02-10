Cade un lampione ad Anghiari, ferito un uomo di 72 anni

Un uomo di 72 anni è rimasto ferito nel pomeriggio dopo essere stato colpito dal crollo di un lampione dell’illuminazione pubblica in piazza IV Novembre ad Anghiari.

Secondo le prime informazioni, la struttura potrebbe essere stata danneggiata dal vento prima di cadere. L’allarme è scattato intorno alle 15.30, con l’attivazione del 118 della Asl Toscana Sud Est.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, le forze dell’ordine e i sanitari. Il ferito è stato quindi trasportato in codice 2 (giallo) al pronto soccorso dell’ospedale di Sansepolcro.