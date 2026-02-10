Capodanno cinese, concerto al teatro Pacini di Fucecchio

Il Capodanno Cinese, noto ufficialmente come Festa di Primavera, rappresenta uno dei momenti più importanti della tradizione culturale cinese e, a livello internazionale, un’occasione di incontro, rinnovamento e dialogo interculturale. Nel 2026, anno del Cavallo di Fuoco, la ricorrenza cadrà il 17 febbraio e sarà celebrata anche a Fucecchio con un importante evento culturale e artistico volto a promuovere gli scambi e la cooperazione multilaterale tra Fucecchio e la Cina e a rafforzare l’amicizia tra i popoli italiano e cinese. Mercoledì 11 febbraio 2026, alle ore 17, presso il Nuovo Teatro Pacini di Fucecchio (Piazza G. Montanelli), si terrà l’Undicesimo Concerto Lirico per il Capodanno Cinese, a cura del Conservatorio “G. Puccini”.

Il concerto è organizzato dall’Associazione d’Amicizia dei Cinesi in Italia Occidentale e dall’Associazione Culturale “Amici della Cina”, in collaborazione con il Conservatorio “G. Puccini” della Spezia e con il programma Happy Chinese New Year.

L’iniziativa si svolge con il patrocinio dell’Ambasciata della Repubblica Popolare Cinese in Italia, del Consolato Generale della Repubblica Popolare Cinese a Firenze e del Comune di Fucecchio. Protagonisti della serata saranno gli studenti del Conservatorio “G. Puccini”, impegnati in un repertorio che spazia dalla grande musica lirica europea ai brani della tradizione cinese.

Il programma prevede musiche di Giacomo Puccini, Giuseppe Verdi, Wolfgang Amadeus Mozart, accanto a canzoni d’arte cinesi, in un percorso musicale che unisce tradizione e innovazione.

Fonte: Comune di Fucecchio - Ufficio stampa

Notizie correlate