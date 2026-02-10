'Case minime' a Isola, l'area verrà sgomberata. Lega: "Finalmente si mette fine al degrado"

"Il Sindaco ha fatto sapere - rispondendo ad un nostro comunicato - che finalmente l’area delle case minime di Isola verrà sgomberata e ripulita, mettendo fine al degrado che da oltre

venti anni penalizzava la frazione ed il vicino asilo, negando nel contempo che l’Amministrazione comunale su tale vicenda sia rimasta inattiva.

Sul presunto impegno del Comune dobbiamo ricordare al Sindaco che già agli inizi del 2024 e poi del 2025 aveva promesso un pronto intervento per la bonifica dell’area a spese del Comune in sostituzione del proprietario – San Miniato Gestioni srl, soggetto scaturito dalle ceneri del famigerato project financing – qualora questi non fosse stato adempiente ai suoi doveri. Sono dovuti trascorrere ben due anni per arrivare alla sanificazione e ripulitura dell’area.

Un intervento che il Comune avrebbe potuto fare da lungo tempo a proprie spese rimettendo poi il conto a San Miniato Gestioni srl. Quindi parlare di inattività del Comune trova sicura giustificazione. Inattività che speriamo non venga replicata nel richedere sempre a San Miniato Gestioni srl la restituzione al Comune di San Miniato dei 7,7 milioni indebitamente incassati dalla srl a seguito dell’annullamento del lodo arbitrale relativo al project financing.

Poichè nella comunicazione del Sindaco non vi è nessun riferimento alla specifica richiesta di conoscere i risultati delle analisi Arpat sui materiali di smaltimento delle case minime, qualora ciò non fosse derivato da semplice dimenticanza, la voluta omissione non potrebbe che destare forte preoccupazione".

Fonte: Lega San Miniato

