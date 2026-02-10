Annunciati nuovi concerti a Pisa: Giorgia e Coez al Summer Knights

Il Pisa Summer Knights 2026 continua a prendere forma e si arricchisce di due nuove, attesissime presenze che confermano il profilo sempre più importante della rassegna. I nomi di Coez e Giorgia, da poco annunciati, vanno ad aggiungersi al cartellone, ancora non definitivo, che comprende Mannarino (15 luglio), Deep Purple (16), Emma Marrone (18), Coez (22), Giorgia (23), Tony Pitony (24), Skunk Anansie (26).

Nel 2026, il Pisa Summer Knights, festival di spettacolo e cultura, promosso dal Comune di Pisa, in collaborazione con Pisamo e organizzato da LEG Live Emotion Group, cambia la sua collocazione nel calendario. Non più a settembre ma anticipata al mese di luglio, con l’obiettivo di rafforzare la proposta culturale e di intrattenimento e di offrire alla città un’estate ancora più viva e attrattiva.

«Stiamo anticipando i tempi rispetto al passato - dichiara il Sindaco di Pisa Michele Conti – proprio per dare alle attività commerciali e ai turisti la possibilità di organizzarsi al meglio. Come noto abbiamo deciso di affidare l’organizzazione degli eventi a Pisamo, con un’impronta manageriale chiara e l’obiettivo di valorizzare e rilanciare il turismo, e i primi frutti si stanno già vedendo. La volontà è quella di offrire iniziative di qualità che possano attrarre visitatori e rafforzare la vocazione di Pisa come meta culturale e di intrattenimento. Questo approccio – prosegue Conti – consente di programmare le iniziative con anticipo, come sta avvenendo per il Pisa Summer Knights, anticipato da settembre a luglio e già con nomi importanti della musica e molti biglietti venduti. La volontà è offrire eventi di qualità che possano attrarre visitatori e rafforzare la vocazione di Pisa come meta culturale e di intrattenimento».

«Come Pisamo, nell’ambito dell’ampliamento delle funzioni conferitegli dal Comune di Pisa e che prevedono adesso anche l’organizzazione degli eventi e degli spettacoli, ci troviamo ad organizzare anche il Summer Knights con l’anticipo al mese di luglio rispetto a settembre – afferma il Presidente del CdA di Pisamo Alberto Giovannelli. Sarà un ulteriore banco di prova per la nostra società dopo i più che convincenti risultati per i concerti e gli eventi della scorsa stagione estiva e la recente serata di Capodanno che ha visto Alfa come protagonista. Il fatto che il Comune abbia affidato a Pisamo l’organizzazione dello spettacolo ci riempie di soddisfazione, perché è prova di grande fiducia nei confronti dell’azienda ed al tempo stesso ci responsabilizza ancor di più per la responsabilità che comunque con orgoglio ci troviamo ad affrontare. Ci tengo a ringraziare il direttore artistico Tommaso Casigliani e tutte le persone che stanno facendo la propria parte contribuendo alla riuscita degli eventi».

Coez, nato in provincia di Salerno e romano d’adozione, salirà sul palco del festival il 22 luglio, mentre Giorgia, grande voce della musica italiana, si esibirà nello splendido scenario di piazza dei Cavalieri il 23 luglio. Due nomi amatissimi dal pubblico, capaci di attraversare generazioni e linguaggi musicali diversi, che vanno ad aggiungersi a un cartellone già ricco e che si avvicina rapidamente alla sua definizione completa. A breve sono previsti nuovi annunci.

Accanto ai nuovi ingressi, sono già state annunciate alcune delle date più attese della rassegna. Il programma prenderà il via il 15 luglio con Mannarino, proseguirà il 16 luglio con una band che ha fatto la storia della musica mondiale come i Deep Purple, e vedrà Emma Marrone protagonista il 18 luglio. Dopo l’appuntamento del 22 luglio con Coez, il festival continuerà con Giorgia il 23 luglio e Tony Pitony il 24 luglio, quindi altra musica internazionale con gli Skunk Anansie il 26 luglio, in attesa di completare il calendario con gli ulteriori appuntamenti in fase di annuncio.

Il Pisa Summer Knights 2026 proseguirà nelle prossime settimane con nuove comunicazioni per offrire un cartellone capace di coinvolgere pubblici diversi e animare la città per tutta l’estate. Parallelamente, sono confermati anche gli appuntamenti gratuiti del cartellone Marenia, con concerti e iniziative in programma tra Marina di Pisa e Tirrenia, che continueranno ad affiancare i grandi eventi musicali con una proposta diffusa sul litorale.

