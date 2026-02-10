Ecco vincitori e vincitrici del Premio Internazionale di Canto Lirico “Umberto Borsò”

Due giorni fa si è svolta sotto forma di concerto pubblico presso il Teatro del Popolo di Castelfiorentino la finale del Premio di Canto lirico Umberto Borsò, giunto alla sua terza edizione. Quindici i candidati ammessi alla prova finale, rispetto ai 115 iscritti, scelti dalla giuria con la fase eliminatoria, e con le due giornate di audizione relative alla prova semifinale svoltasi il 6 e il 7 febbraio.

La serata, presentata da Elisabetta Vuocolo e Lucia Schincaglia, rispettivamente Tesoriera e Segretaria dell’associazione, si è aperta con il saluto della Sindaca Francesca Giannì, dell’Assessore alla cultura Franco Spina, del Presidente dell’Ente Cambiano Paolo Regini e con una breve introduzione da parte di Martina Barreca presidente dell’associazione Amici della Lirica Umberto Borsò e da Francesco Marchetti, direttore Artistico.

L’esibizione dei 15 finalisti che hanno eseguito un impegnativo programma, di arie soprattutto verdiane e post verdiane (in linea con le indicazioni programmatiche di questa edizione) è scorsa agevolmente, punteggiata dai calorosi applausi di un pubblico folto e partecipe.

Al termine del concerto sono stati decretati i vincitori e assegnati i premi consistenti in borse di studio e ingaggi artistici presso alcune associazioni e organizzazioni concertistiche che hanno collaborato al concorso. Primo premio € 3.000: ALESSIA BATTINI Soprano; Secondo premio € 2.000: GRETA BUONAMICI Soprano; Terzo premio €1.200: JO WONJUN Baritono; Terzo premio € 1.200: HOU YAOZHOU Tenore.

Premio “Nuova Voce per Puccini” € 1.000 in collaborazione con la Fondazione Simonetta Puccini per Giacomo Puccini di Torre del Lago: KIM MINJEONG Soprano

Premio del pubblico “Città di Castelfiorentino” (assegnato mediante la votazione diretta del pubblico presente in sala) € 700: KWON SUJI Soprano

Premio del Centro Studi Musicali Ferruccio Busoni: scrittura per la stagione musicale estiva organizzata a Empoli: ALESSIA BATTINI Soprano

La terza edizione del Premio Internazionale di canto Lirico Umberto Borsò – sottolinea la Sindaca, Francesca Giannì - porta in scena il talento, in un trionfo di arie, interpretazioni, arte. Ben 115 artisti da 20 paesi del Mondo hanno partecipato alle selezioni per cantare al nostro Teatro del Popolo, in questa rassegna di giovani talenti patrocinata dal sostegno e dall'affetto della famiglia Borsò. Castelfiorentino Casa di Artisti conferma la sua ascesa nel panorama culturale nazionale e internazionale, luogo di elezione per fare fiorire le carriere di chi investe in cultura la propria vita”.

“Con questo premio – sottolinea l’Assessore alla Cultura, Franco Spina - L'Associazione Amici della Lirica "Umberto Borsò" contribuisce in maniera efficace alla definizione dell'identità artistica della nostra città di "musicanti e cantastorie" a conferma della suo ruolo culturale nella musica e nel teatro. Con Francesca siamo davvero felici di supportare, nell'ottica di quel mecenatismo civico che ci connota storicamente, questo importante tassello della nostra, , nel segno di una Cultura che si fa "cantiere", spazio dinamico di costruzione attiva, partecipazione, nuove alleanze e trasformazione culturale”.

Questi i nomi di tutti i finalisti e il programma eseguito:

1) Ramaj Angjela (soprano) C. Gounod: da Roméo et Juliette -Je veux vivre

2) Kim Minjeong (soprano) G. Puccini: da Suor Angelica - Senza mamma

3) Park Enrico (tenore) G. Verdi: da Luisa Miller - Oh! Fede negar potessi ...Quando le sere al placido

4) Khalina Olena (soprano) G. Charpentier: da Louise - Depuis le jour

5) Borrelli Sara (soprano) A. Boito: da Mefistofele - L’altra notte, in fondo al mare

6) Buonamici Greta (soprano) G. Verdi: da I Masnadieri - Tu del mio Carlo... Carlo vive?

7) Greco Mario (tenore) G. Bizet: da Carmen - La fleur que tu m'avais jetée

8) Esposito Esterina (mezzosoprano) G. Bizet: da Carmen - Chanson Bohème

9) Kwon Suji (soprano) U. Giordano: da Andrea Chénier - La mamma morta

10) Kuroda Miwa (soprano) G. Puccini: da Tosca - Vissi d’Arte

11) Jo Wonjun (baritono) U. Giordano: da Andrea Chénier - Nemico della Patria

12) Zhou Yujie (soprano) Puccini: da Manon Lescaut - Sola, perduta, abbandonata

13) Hou Yaozhou (tenore) G. Verdi: da Un ballo in maschera - Forse la soglia attinse…Ma se m’è forza perderti

14) Battini Alessia (soprano) G. Verdi: da Il Trovatore - Tacea la notte placida…Di tale amor che dirsi

15) Kwon Junpyo (tenore) G. Puccini: da La boheme - Che gelida manina

Al termine delle esibizioni dei finalisti, è stato eseguito un brano pianistico da parte delle due pianiste accompagnatrici, Nicoletta Cantini e Beatrice Bartoli, ed un ricordo di Umberto Borsò con l’ascolto dell’aria Addio Fiorito Asil in una sua registrazione storica

Alcuni dei cantanti vincitori dei premi (così come anche alcuni finalisti) saranno inoltre invitati ad esibirsi nell’opera lirica Madama Butterfly che si terrà nel Teatro del Popolo a Castelfiorentino il giorno 24/04/2026 (opera in cartellone della stagione del teatro e per la quale è già possibile acquistare i biglietti), o in altri concerti successivi, in fase di definizione per ascoltare a Castelfiorentino e altrove i cantanti vincitori.

Il premio Borsò, patrocinato dal Comune di Castelfiorentino e dalla Città Metropolitana di Firenze, è stato realizzato con il fondamentale sostegno della famiglia Borsò, dell’Ente Cambiano e del Comune di Castelfiorentino, e inoltre con l’apporto di molti soci dell’Associazione Amici della Lirica intitolata al famoso tenore.

Fonte: Comune di Castelfiorentino - Ufficio stampa

