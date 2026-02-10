Incidente tra Pozzale e Villanova, interviene l'ambulanza

Cronaca Empoli
Un incidente stradale è avvenuto a Empoli tra le frazioni di Villanova e Pozzale nella mattinata di oggi, martedì 10 febbraio. Verso le 8 in via Sottopoggio per San Donato un'auto è finita in un fosso. Non è ancora chiara la dinamica, né è chiaro se sono coinvolte altre vetture.

Una persona è stata portata in codice giallo all'ospedale di Empoli dalla Misericordia di Empoli, si tratta di una donna di sessantaquattro anni. Sul posto oltre ai sanitari inviati dal 118 anche le forze dell'ordine per dirigere il traffico in quella zona e per compiere i rilievi del caso.

