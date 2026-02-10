Europa Verde Empoli: "Non si tagliano alberi senza validi motivi"

Europa VERDE - Empoli – circolo “Chico Mendez” torna sul tema del verde urbano. Nel documento si sottolinea che il verde è "cruciale per la sostenibilità delle città" perché "migliora la qualità dell’aria assorbendo CO2 e inquinanti, regola il microclima riduce le isole di calore e favorisce la biodiversità", incidendo anche sul benessere psico-fisico della popolazione.

Un orientamento che, ricorda Europa Verde, trova spazio nel programma del sindaco Alessio Mantellassi nel capitolo Ambiente e Territorio e nella sezione Città Verde. Nella nota viene poi ribadito il principio di "piantare alberi giusti al posto giusto" e la necessità di evitare abbattimenti indiscriminati :"Non si tagliano alberi senza validi motivi… il rischio zero non può esistere".

La nota

COMUNICATO STAMPA - VERDE -

