Fucecchio ricorda le Foibe: studenti e istituzioni uniti nel segno della memoria

Attualità Fucecchio
Condividi su:
Leggi su mobile

L’Amministrazione ha ricordato la tragedia delle Foibe con una cerimonia commemorativa alle ore 11.30 presso il Monumento ai Caduti in piazza XX Settembre

L’amministrazione comunale ha ricordato la tragedia delle Foibe con una cerimonia commemorativa che si è svolta questa mattina alle ore 11.30 presso il Monumento ai Caduti in piazza XX Settembre. Alla cerimonia hanno partecipato le alunne e gli alunni dell’Istituto Comprensivo Fucecchio e dell’istituto superiore “Arturo Checchi”, che hanno preso parte all’iniziativa in un momento di riflessione e memoria dedicato alle vittime delle Foibe e all’esodo giuliano-dalmata.

Gli studenti della scuola media, accompagnati dai docenti, hanno eseguito l’Inno di Mameli e l’Inno alla Gioia, contribuendo a rendere particolarmente solenne e sentita la commemorazione. Durante la cerimonia sono intervenuti il vicesindaco e l’assessore con delega alla memoria, che hanno sottolineato l’importanza di mantenere vivo il ricordo di una delle pagine più dolorose della storia del Novecento, ribadendo il valore della pace, della convivenza e del dialogo tra i popoli.

Presenti anche numerosi rappresentanti delle associazioni locali, delle forze dell’ordine e del mondo del volontariato. L’iniziativa ha rappresentato un’importante occasione per ribadire i valori della memoria storica, del rispetto e della consapevolezza civile, soprattutto tra le giovani generazioni

Fonte: Comune di Fucecchio - Ufficio Stampa

Notizie correlate

Fucecchio
Attualità
10 Febbraio 2026

Iter Mentis: open day il 16 febbraio a Fucecchio per conoscere i nuovi corsi di lingue, arte e pittura

L'associazione culturale Iter Mentis comunica che lunedì 16 febbraio a partire dalle 21,00 si terrà a Fucecchio (locali superiori del Palazzo Della Volta, via G. di San Giorgio 2) la [...]

Fucecchio
Attualità
7 Febbraio 2026

Lavori in piazza Veneto: cosa cambia a Fucecchio

A partire dal 9 febbraio 2026 avranno inizio i lavori di rigenerazione urbana in Piazza Veneto, finanziati con fondi PNRR. Gli interventi comporteranno modifiche temporanee alla circolazione stradale dalle otto [...]

Fucecchio
Attualità
6 Febbraio 2026

Quando la danza diventa messaggio: flash mob degli studenti del Checchi a Fucecchio

Grande partecipazione e forte coinvolgimento emotivo per il flash mob promosso dall’Istituto Superiore “Arturo Checchi” in collaborazione con la ballerina fucecchiese Anna Donati in arte "Anna Beat", che si è [...]



Tutte le notizie di Fucecchio

<< Indietro

[mc4wp_form id=1071763]

torna a inizio pagina