Fucecchio ricorda le Foibe: studenti e istituzioni uniti nel segno della memoria

L’amministrazione comunale ha ricordato la tragedia delle Foibe con una cerimonia commemorativa che si è svolta questa mattina alle ore 11.30 presso il Monumento ai Caduti in piazza XX Settembre. Alla cerimonia hanno partecipato le alunne e gli alunni dell’Istituto Comprensivo Fucecchio e dell’istituto superiore “Arturo Checchi”, che hanno preso parte all’iniziativa in un momento di riflessione e memoria dedicato alle vittime delle Foibe e all’esodo giuliano-dalmata.

Gli studenti della scuola media, accompagnati dai docenti, hanno eseguito l’Inno di Mameli e l’Inno alla Gioia, contribuendo a rendere particolarmente solenne e sentita la commemorazione. Durante la cerimonia sono intervenuti il vicesindaco e l’assessore con delega alla memoria, che hanno sottolineato l’importanza di mantenere vivo il ricordo di una delle pagine più dolorose della storia del Novecento, ribadendo il valore della pace, della convivenza e del dialogo tra i popoli.

Presenti anche numerosi rappresentanti delle associazioni locali, delle forze dell’ordine e del mondo del volontariato. L’iniziativa ha rappresentato un’importante occasione per ribadire i valori della memoria storica, del rispetto e della consapevolezza civile, soprattutto tra le giovani generazioni

Fonte: Comune di Fucecchio - Ufficio Stampa

Notizie correlate