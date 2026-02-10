'Geppetto' al Minimal Teatro di Empoli

Il Minimal Teatro di Empoli per la rassegna Teatri di confine, promossa da Fondazione Toscana Spettacolo onlus, Comune di Empoli e Giallo Mare Minimal Teatro, venerdì 13 febbraio alle 21.00 ospita Geppetto lo spettacolo prodotto da Fondazione Sipario Toscana

Tratto da Le avventure di Pinocchio di Carlo Collodi

drammaturgia Tonio De Nitto e Debora Mattiello

regia Tonio De Nitto, Geppetto è uno spettacolo che rilegge la fiaba di Pinocchio attraverso la figura del falegname, in una celebrazione della sua capacità di trasformare il legno in materia viva. Geppetto, si sa, è un falegname povero che sogna di avere un figlio e decide di costruirselo. Quel che non si sa è che vive nella città del mobile, dove tutti conoscono l’arte di animare il legno, cavandone fuori meraviglie.

In un ambiente bottega il nostro Geppetto intaglia parole come trucioli, mentre un banco da lavoro e gli strumenti del mestiere di falegname diventano, nelle sue mani, il racconto delle avventure del suo figliolo, Pinocchio, evocate mediante semplici attrezzi da lavoro e piccole invenzioni quotidiane, espedienti poveri, primordiali, affinché siano suggestione più che rappresentazione, stimolo più che descrizione.

Uno spettacolo che, attraverso lo sguardo di Geppetto, racconta Pinocchio ma anche la sua Toscana, la solitudine dell’anziano artigiano e la forza curativa dell'immaginazione, perché i sogni, come le storie, un po’, ci salvano.

Ultimo appuntamento di Teatri di confine venerdì 13 marzo con K(A)O-faccine di Fondazione Sipario Toscana.

Gli spettacoli sono indicati per bambini dai 6 anni in su.

Biglietto posto unico € 4,5. Prevendita e prenotazioni da lunedì a venerdì dalle 9.00 alle 18.00, biglietteria aperta dalle 20.30 il giorno dello spettacolo.

Per informazioni e prenotazioni è possibile rivolgersi a Giallo Mare Minimal Teatro (via P.Veronese, 10 - Empoli) 0571/81629-83758 o scrivere a biglietteria@giallomare.it.

Fonte: Giallo Mare Minimal Teatro - Ufficio stampa

