Giorno del Ricordo a Certaldo: il centrodestra celebra le vittime delle foibe

Nella giornata di oggi, 10 febbraio, data celebrativa del “Giorno del Ricordo”, una delegazione del centrodestra certaldese, composta da Damiano Baldini, Eliseo Palazzo e Giuseppe Romano, ha inteso onorare la ricorrenza.

Il centrodestra ha voluto omaggiare le vittime del martirio che si consumò nell’entroterra triestino, ricordando i massacri delle foibe, l’esodo giuliano dalmata e la memoria di Norma Cossetto, giovane studentessa istriana, vittima di violenze senza eguali, che è assurta a simbolo della terribile vicenda.

Di particolare valore la motivazione del conferimento : "Giovane studentessa istriana, catturata ed imprigionata dai partigiani slavi, veniva lungamente seviziata e violentata dai suoi carcerieri e poi barbaramente gettata in una foiba. Luminosa testimonianza di coraggio e di amor Patrio".

Nei giorni precedenti, con un messaggio indirizzato all’attenzione del neo assessore alla Cultura, Claudia Centi, e per il suo tramite al Sindaco e al Consiglio Comunale, abbiamo auspicato che la ricorrenza, stabilita dal Presidente della Repubblica Carlo Azeglio Ciampi, possa tradursi in iniziative consone ed adeguate.

In considerazione della circostanza che Norma Cossetto giovane donna, è stata insignita della massima onorificenza al valor civile, da parte del Presidente della Repubblica, abbiamo inteso ricordare la ricorrenza alle associazioni che operano quotidianamente e si occupano del terribile tema della violenza di genere.

Da ultimo si rappresenta di essere stati ricevuti dal Sindaco, Giovanni Campatelli, con il quale abbiamo condiviso l’impegno per il futuro di commemorare adeguatamente la ricorrenza.

Con rispetto istituzionale, Giuseppe Romano - Forza Italia Certaldo Eliseo Palazzo e Damiano Baldini - Lega Certaldo

La nota inviata all'assessore Claudia Centi

Gentile Assessore,

desideriamo rivolgerLe un augurio di buon lavoro per il nuovo incarico ricevuto all’interno della Giunta comunale del comune di Certaldo, con l’auspicio che il Suo ruolo possa segnare un

cambio di passo su temi che abbiamo sempre ritenuto centrali e non più rinviabili.

Tra questi vi è certamente il Giorno del Ricordo, celebrato il 10 febbraio, che commemora le vittime delle foibe e l’esodo giuliano-dalmata. Una ricorrenza nazionale che, con rammarico, lo scorso anno è stata completamente ignorata dall’Amministrazione comunale: nessuna iniziativa, nessuna commemorazione, nessuna parola in Consiglio comunale, né da parte del Sindaco né dell’allora Assessore alla Memoria.

Riteniamo che questo silenzio non possa e non debba ripetersi. Le foibe rappresentano una delle pagine più tragiche e a lungo rimosse della storia italiana del Novecento: migliaia di italiani, civili e militari, furono uccisi o deportati tra il 1943 e il 1947 nelle terre dell’Istria, di Fiume e della Dalmazia, in un clima di violenza ideologica e di pulizia etnica.

Tra le vittime simbolo di quella tragedia vi è Norma Cossetto, giovane studentessa istriana, sequestrata, torturata e infoibata a soli 23 anni per aver rifiutato di rinnegare la propria identità italiana. A lei è stata conferita la Medaglia d’Oro al Merito Civile come simbolo di tutte le vittime innocenti.

Per queste ragioni, rinnoviamo un invito chiaro e costruttivo: – a ricordare ufficialmente il 10 febbraio, con un atto pubblico e istituzionale; – a farsi portavoce, all’interno dell’Amministrazione, di un’istanza che come opposizione abbiamo sempre sostenuto con convinzione, ossia l’intitolazione di una via o di una piazza a Norma Cossetto e a tutti i Martiri delle Foibe.

Non si tratta di una battaglia di parte, ma di un dovere morale e civile: riconoscere tutte le vittime della storia, senza selezioni ideologiche, restituendo dignità alla memoria e offrendo alla comunità un’occasione di riflessione condivisa.

Auspichiamo che il Suo mandato possa aprire una stagione nuova, fatta di ascolto e di rispetto per una memoria che appartiene a tutti, e che da questo dialogo possa nascere un percorso

concreto capace di rendere finalmente possibile quanto finora è stato negato.

