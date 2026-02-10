Giorno del Ricordo, Cordone: "Un pensiero a Myriam Andreatini Sfilli"

"Oggi 10 febbraio 2026, Giorno del Ricordo, ricorrenza istituita dalla Repubblica Italiana con Legge n.92 del 30 marzo 2004 per commemorare l"esodo delle popolazioni italiane del'Istria, della Dalmazia e della Venezia Giulia (circa 350.000 furono gli Esuli) e la tragedia dei Martiri delle Foibe, soffermandomi in via Guelfa di fronte all'ingresso principale dell'ex Convento di Sant'Orsola dove dal 1947 al 1955 furono ospitati oltre 400 Esuli Istriani e Giuliano - Dalmati, ho riletto con attenzione la targa apposta l'anno scorso dopo anni di richieste, dalla Città Metropolitana di Firenze (la prima fu la mia del 10 febbraio 2013 quando ero Consigliere Provinciale e Capogruppo della Lega a Palazzo Medici Riccardi), su quella permanenza degli Esuli Istriani e Giuliano - Dalmati nell'ex Convento trecentesco delle suore Benedettine di Sant'Orsola e mi sono ricordato che c'è un libro bello e commovente dal titolo 'Flash di una giovinezza vissuta tra i cartoni' della signora Myriam Andreatini Sfilli per tanti anni Delegata degli Esuli Istriani e Giuliano - Dalmati per Firenze e Provincia, un punto di riferimento per chi come me, nel Capoluogo della Toscana si è interessato negli anni di queste importanti tematiche. Per non dimenticare, persone come la signora Myriam, giovane esule a Firenze che per anni e anni si è battuta con grande determinazione anche insieme a me per ricordare quella presenza, originatasi dall'esodo, dallo sradicamento delle popolazioni italiane, dalle terre dell'Istria della Dalmazia e della Venezia Giulia e dalla immane tragedia dei Martiri delle Foibe".

Marco Cordone (Segretario della Sezione comunale di Fucecchio - Cerreto Guidi Lega Salvini Premier/Vicesegretario provinciale vicario di Firenze della L.S.P)

Notizie correlate