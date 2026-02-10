Giorno del Ricordo, Cordone: "Un pensiero a Myriam Andreatini Sfilli"

Politica e Opinioni Toscana
"Oggi 10 febbraio 2026, Giorno del Ricordo, ricorrenza istituita dalla Repubblica Italiana con Legge n.92 del 30 marzo 2004 per commemorare l"esodo delle popolazioni italiane del'Istria, della Dalmazia e della Venezia Giulia (circa 350.000 furono gli Esuli) e la tragedia dei Martiri delle Foibe, soffermandomi in via Guelfa di fronte all'ingresso principale dell'ex Convento di Sant'Orsola dove dal 1947 al 1955 furono ospitati oltre 400 Esuli Istriani e Giuliano - Dalmati, ho riletto con attenzione la targa apposta l'anno scorso dopo anni di richieste, dalla Città Metropolitana di Firenze (la prima fu la mia del 10 febbraio 2013 quando ero Consigliere Provinciale e Capogruppo della Lega a Palazzo Medici Riccardi), su quella permanenza degli Esuli Istriani e Giuliano - Dalmati nell'ex Convento trecentesco delle suore Benedettine di Sant'Orsola e mi sono ricordato che c'è un libro bello e commovente dal titolo 'Flash di una giovinezza vissuta tra i cartoni' della signora Myriam Andreatini Sfilli per tanti anni Delegata degli Esuli Istriani e Giuliano - Dalmati per Firenze e Provincia, un punto di riferimento per chi come me, nel Capoluogo della Toscana si è interessato negli anni di queste importanti tematiche. Per non dimenticare, persone come la signora Myriam, giovane esule a Firenze che per anni e anni si è battuta con grande determinazione anche insieme a me per ricordare quella presenza, originatasi dall'esodo, dallo sradicamento delle popolazioni italiane, dalle terre dell'Istria della Dalmazia e della Venezia Giulia e dalla immane tragedia dei Martiri delle Foibe".

Marco Cordone (Segretario della Sezione comunale di Fucecchio - Cerreto Guidi Lega Salvini Premier/Vicesegretario provinciale vicario di Firenze della L.S.P)

