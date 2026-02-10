Giorno del Ricordo, FdI e FI lasciano aula del Consiglio regionale dopo il 'No' a Bocchino

Politica e Opinioni Firenze
Tensione durante la seduta solenne del Consiglio regionale della Toscana per il Giorno del Ricordo. I consiglieri di Fratelli d’Italia e Forza Italia hanno abbandonato l’aula subito dopo l’inno, contestando la decisione di non far partecipare il giornalista Italo Bocchino.

Ad annunciare la scelta del centrodestra è stata la capogruppo FdI Chiara La Porta: "Preso atto di quanto deciso dall’ufficio di presidenza oggi alle 12 – noi di Fdi e il gruppo di Fi comunichiamo che non parteciperanno allo svolgimento della seduta per l’esclusione all’ultimo dell’ospite che non era un ospite portato qui per fare politica ma la voce narrante di un docufilm riguardo la storia di un esule proprio toscano e quindi era inerente al giorno del ricordo". Una decisione motivata anche dal fatto che, secondo FdI e FI, "non ci possa essere un dibattito in un ricordo di un fatto storico".

Concluso l’intervento, i consiglieri dei due gruppi hanno lasciato l’aula. È rimasto invece presente Massimiliano Simoni, ex Lega passato a Futuro Nazionale, unico esponente del centrodestra a partecipare alla seduta.

