Guerra di Liberazione: Empoli ricorda la partenza dei volontari

Ottantuno anni sono trascorsi da quel 13 febbraio 1945, giorno incancellabile nella memoria della città di Empoli, quando 530 giovani del Corpo volontari per la Libertà partirono da piazza del Popolo per andare a combattere nella Guerra di Liberazione, lottando sugli Appennini tra Toscana ed Emilia Romagna.

Come ogni anno, Empoli li celebra, li ricorda, li onora perché quelle gesta continuino a essere conosciute e siano di esempio. Memoria e ricordo sono gli anticorpi per difendere la storia che appartiene a questa città.

PROGRAMMA DELLA CERIMONIA - Alle 9.30 sarà deposta una corona d’alloro sotto la lapide che ricorda la loro partenza in piazza del Popolo. Lì interverranno il sindaco di Empoli, Roberto Franchini presidente dell’Anpi sezione Empoli e il consigliere comunale delegato alla Cultura della Memoria e Investire in Democrazia.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio stampa

