Half Marathon Firenze: mezza maratona già sold-out, ancora disponibili posti per la 10Km

Era nell’aria ed è qualcosa, inutile sottolinearlo, di clamoroso. L'Half Marathon Firenze 2026 del prossimo 29 marzo ha chiuso già nel secondo fine settimana di febbraio le iscrizioni per la mezza maratona competitiva di 21,097 km per il raggiungimento del numero massimo di pettorali previsto dal regolamento, fissato per garantire sicurezza e qualità dell'evento.

Sin da poco dopo l'apertura delle registrazioni, la possibilità di una chiusura anticipata era stata esplicitata, richiamando il numero chiuso come strumento di tutela per tutti i partecipanti. In varie occasioni Uisp Firenze, organizzatrice dell’evento, aveva invitato gli atleti a non attendere gli ultimi giorni, segnalando che al raggiungimento del tetto massimo le iscrizioni sarebbero state chiuse.

Rispetto al 2025, quando il 'sold out' era stato registrato, solo poche settimane prima della gara per un totale di circa 6.000 iscritti, la chiusura della mezza maratona 2026 arriva con molte settimane di anticipo sul 29 marzo, evidenziando una crescita costante dell’interesse verso la manifestazione. L’esperienza positiva delle scorse edizioni ha infatti generato un passaparola che ha evidentemente accelerato al quadrato la richiesta di adesioni.

Rimane dunque la possibilità di prendere comunque parte all’evento grazie ai pettorali ancora disponibili per la prova non competitiva di circa 11,5 km, aperta a tutti e regolamentata a sua volta da un proprio limite massimo di partecipanti. Anche per questa distanza, tuttavia, le iscrizioni stanno procedendo rapidamente verso l’esaurimento.

Tutte le info su https://www.halfmarathonfirenze.it/

Fonte: Ufficio stampa