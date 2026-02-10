Il clown come strumento educativo: al Teatro C’Art webinar, tavola rotonda e spettacolo

'Il clown e la sua forza educativa', un'intera giornata teorico-pratica e di spettacolo dedicata alla comicità come strumento pedagogico nelle scuole. È questo il biglietto da visita del webinar e della tavola rotonda o in programma sabato 14 febbraio presso il Teatro C'Art di Castelfiorentino, che da oltre venti anni è presente sul territorio ed è ormai diventato un polo teatrale e formativo di livello internazionale basato sul linguaggio del corpo e in particolare sull’applicazione del metodo comico-relazionale. L'iniziativa di sabato, in particolare, offre un'opportunità formativa teorico-pratica e di spettacolo per esplorare la comicità come ponte relazionale nella scuola, come strumento pedagogico per costruire interazione, ascolto e partecipazione nei contesti educativi.

Al webinar e alla tavola rotonda - che si svolgerà al mattino (dalle ore 10.30) - interverranno André Casaca (direttore artistico e pedagogico Teatro C’art Comic Education), Sandro Bastia (pedagogista), Livia Di Pilato (pedagogista), Antonella Brighi (prof. ordinario di Psicologia sviluppo e dell’educazione Libera Università Bolzano), Susanna Caires (Instituto de Educação da Universidade do Minho Portogallo).

Nel pomeriggio (dalle 14.30) è in programma la conferenza finale del progetto 'ReED__Nasi rossi nell’educazione della prima infanzia', che prevede la presentazione dei risultati progettuali e dell’Handbook per insegnanti, educatori ECEC e genitori seguito da un workshop teorico/pratico a cura di André Casaca. Per partecipare basta compilare il breve modulo a questo link https://forms.gle/zdkp5mPaK25YqXon6

Conclusione in serata (18.30) con lo spettacolo 'Juliet' di e con Stefano Marzuoli. Uno spettacolo comico, ironico e poetico, ispirato al noto personaggio shakespeariano di Giulietta Capuleti, vissuta attraverso la purezza e la semplicità dello sguardo clownesco (dai 7 anni in su). Lo spettacolo è gratuito ed è offerto dalla Fondazione CR Firenze. Prenotazioni a partire dal 7 febbraio su piattaforma Fondazione CR Firenze a questo link https://fondazionecrfirenze.it/la-fondazione-per-te/#prenota-evento.

Per partecipare al webinar basta compilare il breve modulo al link https://forms.gle/ozTD6SLM9Ej39Ugh8

