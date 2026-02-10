Il professor Bruno Frediani è il nuovo Delegato alla Sanità dell’Università di Siena

È il professor Bruno Frediani, Ordinario di Reumatologia e Direttore del Dipartimento di Scienze mediche, chirurgiche e neuroscienze, il nuovo Delegato alla Sanità dell’Università di Siena, in sostituzione del professor Francesco Dotta, che è stato nominato Direttore del Dipartimento di scienze biomediche del CNR. La nomina è stata formalizzata dal Rettore Roberto Di Pietra lunedì 9 febbraio.

Il professor Bruno Frediani, nato a Casteldelpiano (Grosseto) nel 1960 e laureato in Medicina e Chirurgia all’Università di Siena nel 1985 con la votazione di 110 su 110 e lode, dal 2006 è Professore Associato di Reumatologia e dal 2018 è Professore Ordinario della stessa disciplina nell’Ateneo senese. Dal 1° novembre 2024 ha assunto la carica di Direttore del Dipartimento di Scienze mediche, chirurgiche e neuroscienze dell’Università di Siena.

I principali campi di ricerca sviluppati dal professor Frediani riguardano il metabolismo del calcio, la densitometria ossea, l’ultrasonometria ossea, l’ecografia articolare, il morbo di Paget, l’artrite psoriasica, l’osteoporosi, la morfometria vertebrale e l’edema osseo. Già Presidente della Società Italiana dell’Osteoporosi del Metabolismo Minerale e delle Malattie dello Scheletro (SIOMMMS) e della Società per lo Studio dell'Edema Osseo (GEODEIT), è membro del comitato scientifico di diverse riviste nazionali e internazionali di reumatologia. Ha tenuto oltre mille relazioni in congressi nazionali e internazionali e vanta più di 500 articoli pubblicati su riviste internazionali indicizzate su scopus.

Fonte: Università di Siena