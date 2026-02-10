Infortunio sul lavoro a Pistoia, 43enne in ospedale

Un uomo di 43 anni è rimasto ferito sul lavoro a Sant'Agostino, zona industriale di Pistoia. È successo in un magazzino di cash and carry. Dipendente di una società di servizi esterni, sarebbe stato accidentalmente schiacciato da uno scaffale: le cause sono da accertare.

È arrivata sul posto la Misericordia di Pistoia, presente insieme all'automedica. Il 43enne è stato ricoverato in codice rosso, ma non risulterebbe essere in pericolo di vita.

