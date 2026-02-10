Infortunio sul lavoro a Pistoia, 43enne in ospedale

Cronaca Pistoia
Condividi su:
Leggi su mobile

Un uomo di 43 anni è rimasto ferito sul lavoro a Sant'Agostino, zona industriale di Pistoia. È successo in un magazzino di cash and carry. Dipendente di una società di servizi esterni, sarebbe stato accidentalmente schiacciato da uno scaffale: le cause sono da accertare.

È arrivata sul posto la Misericordia di Pistoia, presente insieme all'automedica. Il 43enne è stato ricoverato in codice rosso, ma non risulterebbe essere in pericolo di vita.

Notizie correlate

Pistoia
Cronaca
7 Febbraio 2026

Lite in un bar, una persona accoltellata: due denunce

Due persone di origini albanesi sono state identificate e denunciate dalla polizia a Pistoia. Lo scorso 3 febbraio alle 21 una volante è intervenuta in un bar di via Cellini [...]

Pistoia
Cronaca
4 Febbraio 2026

Vicino al clan dei Casalesi, sequestri anche in Toscana per un 62enne

A un 62enne di origini siciliane sono stati sequestrati immobili e conti correnti anche in Toscana. L'uomo, attualmente detenuto, è finito nel mirino della guardia di finanza di Perugia perché [...]

Pistoia
Cronaca
28 Gennaio 2026

Furti seriali sulle auto in sosta: due arresti a Pistoia

Due arresti a Pistoia per una serie di furti seriali su autovetture in sosta, uno dei fenomeni che più esaspera i cittadini. La polizia di Stato ha infatti eseguito un’ordinanza [...]



Tutte le notizie di Pistoia

<< Indietro

[mc4wp_form id=1071763]

torna a inizio pagina