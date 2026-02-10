Iter Mentis: open day il 16 febbraio a Fucecchio per conoscere i nuovi corsi di lingue, arte e pittura

L'associazione culturale Iter Mentis comunica che lunedì 16 febbraio a partire dalle 21,00 si terrà a Fucecchio (locali superiori del Palazzo Della Volta, via G. di San Giorgio 2) la consueta serata informativa gratuita (OPEN DAY).

La presenza è suggerita a coloro che desiderano conoscere l'associazione da vicino e/o ottenere un orientamento per la scelta del corso/livello da seguire (per quanto riguarda i corsi proposti è possibile consultare questa pagina https://www.itermentis.it/it/526/2305/lingue-e-culture-straniere del nostro sito e richiedere l'apposita informativa ai consueti recapiti)

Per accedere all'iniziativa è necessario prenotare la propria partecipazione a info@itermentis.it per comunicare il corso o l’iniziativa d'interesse.

Ecco quindi i dettagli e le prossime scadenze relative ai corsi in partenza

CORSI DI LINGUE E CULTURE STRANIERE (IN PRESENZA E ONLINE) inglese, francese, tedesco, spagnolo, russo, arabo, cinese, portoghese, giapponese e turco per tutti i livelli -venerdì 20/2: chiusura preiscrizioni (ultima data utile per l'invio della scelta corso e livello); seguiranno le proposte di attivazione. -dal 24/2 al 28/2: regolarizzazioni (versamento quote di partecipazione) -dal 2/3: inizio nuovi corsi (ciascuno secondo la propria frequenza)

CORSO DI STORIA DELL’ARTE (ICONOGRAFIA E ICONOLOGIA) Con la conduzione dell’esperto Mirco Bagnesi, torna il corso (in presenza e online) alla scoperta del patrimonio artistico e culturale del nostro Paese. Inizio a partire dal 23 febbraio. Per info e adesioni: info@itermentis.it

PITTURA E DISEGNO Continuano i mini laboratori di disegno e pittura, per tutte le età con il maestro Enrico Orsi. Contattare la segreteria per tutte le informazioni (info@itermentis.it)

Sia per prenotare la propria partecipazione all'open day che per informazioni e iscrizioni circa le iniziative contattare la segreteria ai consueti recapiti: info@itermentis.it tel. 3281289087

Fonte: Iter Mentis - Ufficio Stampa