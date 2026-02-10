La Lega torna in piazza a Fucecchio per le firme a sostegno del Decreto Sicurezza

Riparte a Fucecchio la raccolta di firme promossa dalla Lega Salvini Premier a sostegno della tutela legale delle Forze dell’Ordine nell’ambito del Decreto Sicurezza. L’iniziativa, denominata “Io sto col poliziotto”, è aperta a tutti i cittadini, con particolare riferimento al territorio del Medio Valdarno Inferiore, che comprende i comuni di Fucecchio e Cerreto Guidi.

L’appuntamento è fissato per martedì 11 febbraio, dalle 9.30 alle 13.30, con una postazione in piazza XX Settembre in occasione del mercato settimanale. In caso di maltempo, il tavolo sarà collocato sotto la tettoia del bar prospiciente l’ingresso principale dell’area mercatale.

All’iniziativa sarà presente anche il segretario locale della Lega, Marco Cordone, che sottolinea come "la petizione per chiedere la tutela legale per le Forze dell’Ordine nel Decreto Sicurezza rafforza le nostre proposte raccolte nel Manifesto per la sicurezza, presentato quattro mesi fa alla cittadinanza". Cordone evidenzia inoltre che "le Forze dell’Ordine, impegnate nella tutela dell’ordine pubblico e della sicurezza dei cittadini, devono poter disporre di maggiori strumenti a protezione della loro attività di contrasto alla delinquenza; la raccolta firme è aperta indistintamente a tutti i cittadini".