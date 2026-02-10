'Lieto fine', Alessandro Benvenuti al Teatro delle Arti

Alessandro Benvenuti torna protagonista al Teatro delle Arti con “Lieto fine”, in scena venerdì 13 febbraio 2026 alle ore 21.00, spettacolo fuori abbonamento e ultimo capitolo della trilogia del Dinosauro Canterino, dopo Un comico fatto di sangue (2013) e Panico ma Rosa (2020).

Con Lieto fine, Benvenuti chiude un percorso teatrale e narrativo tra ironia, inquietudine e poesia surreale. La storia ruota attorno a una bicicletta multifunzionale, che ogni giorno attende il suo pedalatore in un box malridotto, arredato con poche e scarne memorie.

L’uomo che la mette in moto è immerso in un flusso continuo di voci: amici, parenti, seccatori, suoni quotidiani e presenze bizzarre, fino a un personaggio ossessionato dalla ricerca impossibile di un tassidermista. Il pedalatore attraversa la sua routine – lavoro, cinema, mercato, stadio – senza rendersi conto della condizione surreale in cui vive. Dentro questa apparente normalità si nascondono però un amore, un destino e una grande paura. E quella strana bicicletta diventa la chiave, la risposta a ogni mistero.

Lo spettacolo è scritto e interpretato da Alessandro Benvenuti, con la regia firmata insieme a Roberto Abbiati.

Crediti

di e con Alessandro Benvenuti

regia Roberto Abbiati, Alessandro Benvenuti

assistente alla regia Chiara Grazzini

scenografia Roberto Abbiati

costumi Daniela Salernitano

musiche Vanni Cassori

luci Massimo Galardini

produzione Teatro Metastasio di Prato

Durante la serata a teatro sarà possibile acquistare anche il libro di Alessandro Benvenuti “Il teatro della sorpresa. Scrittura e comicità per la scena” (Florence Art Edizioni).

Il volume sarà disponibile in vendita in teatro prima e dopo lo spettacolo.

Fonte: Ufficio stampa

