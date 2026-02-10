'Lieto fine', Alessandro Benvenuti al Teatro delle Arti

Cultura Lastra a Signa
Condividi su:
Leggi su mobile
Alessandro Benvenuti (foto Carlotta Benvenuti)

Alessandro Benvenuti torna protagonista al Teatro delle Arti con “Lieto fine”, in scena venerdì 13 febbraio 2026 alle ore 21.00, spettacolo fuori abbonamento e ultimo capitolo della trilogia del Dinosauro Canterino, dopo Un comico fatto di sangue (2013) e Panico ma Rosa (2020).

Con Lieto fine, Benvenuti chiude un percorso teatrale e narrativo tra ironia, inquietudine e poesia surreale. La storia ruota attorno a una bicicletta multifunzionale, che ogni giorno attende il suo pedalatore in un box malridotto, arredato con poche e scarne memorie.

L’uomo che la mette in moto è immerso in un flusso continuo di voci: amici, parenti, seccatori, suoni quotidiani e presenze bizzarre, fino a un personaggio ossessionato dalla ricerca impossibile di un tassidermista. Il pedalatore attraversa la sua routine – lavoro, cinema, mercato, stadio – senza rendersi conto della condizione surreale in cui vive. Dentro questa apparente normalità si nascondono però un amore, un destino e una grande paura. E quella strana bicicletta diventa la chiave, la risposta a ogni mistero.

Lo spettacolo è scritto e interpretato da Alessandro Benvenuti, con la regia firmata insieme a Roberto Abbiati.

 

Crediti

di e con Alessandro Benvenuti
regia Roberto Abbiati, Alessandro Benvenuti
assistente alla regia Chiara Grazzini
scenografia Roberto Abbiati
costumi Daniela Salernitano
musiche Vanni Cassori
luci Massimo Galardini
produzione Teatro Metastasio di Prato

 

Durante la serata a teatro sarà possibile acquistare anche il libro di Alessandro Benvenuti “Il teatro della sorpresa. Scrittura e comicità per la scena” (Florence Art Edizioni).
Il volume sarà disponibile in vendita in teatro prima e dopo lo spettacolo.

Fonte: Ufficio stampa

Notizie correlate

Lastra a Signa
Cultura
4 Febbraio 2026

Febbraio denso di appuntamenti per il Teatro delle Arti

Un febbraio denso di appuntamenti per il Teatro delle Arti, che propone un cartellone capace di intrecciare comicità, improvvisazione, teatro d’autore, classici rivisitati e nuove forme di racconto dal vivo. Un [...]

Lastra a Signa
Cultura
27 Gennaio 2026
ginzburg frasson teatro lastra a signa

Silvia Frasson porta "Le voci della sera" di Ginzburg a teatro

Venerdì 30 gennaio alle ore 21.00 il Teatro delle Arti ospita Le voci della sera, spettacolo teatrale scritto, diretto e interpretato da Silvia Frasson, tratto dall’omonimo romanzo di Natalia Ginzburg, pubblicato [...]

Lastra a Signa
Cultura
25 Gennaio 2026

Gran successo per lo spettacolo per i volontari che trasportano il midollo osseo

Il Teatro delle Arti di Lastra a Signa ha accolto con grande partecipazione “Ballare sotto la pioggia”, lo spettacolo teatrale che ha portato in scena il tema della rinascita dalla malattia e il lavoro, [...]



Tutte le notizie di Lastra a Signa

<< Indietro

[mc4wp_form id=1071763]

torna a inizio pagina