"Falegname e comunista": Marti piange Romeo Ciacchini

Montopoli in Val d'Arno piange Romeo Ciacchini, scomparso nel weekend a settantotto anni. Viveva nella frazione di Marti anche se era originario della Valdera. Era stato impegnato col circolo Arci, ma aveva avuto a che fare anche con l'Anpi e in politica era stato nel Pci. Di mestiere aveva lavorato come falegname. Lascia la moglie, i figli e, oltre ai familiari, una comunità che lo stimava. La salma sarà esposta nella casa di piazza Fantozzi fino alle 15 di oggi martedì 10 febbraio quando ci sarà la cremazione.

Il ricordo di Romeo Ciacchini della sindaca montopolese Linda Vanni

È stato un giorno carico di tristezza, un giorno che ci ha strappato via una persona cara. Il nostro compagno Romeo Ciacchini ci ha lasciati in modo imprevisto, lasciando un vuoto incolmabile nella nostra comunità. "Falegname-italiano-comunista", così si è voluto definire nel suo necrologio, con quella stessa dolcezza e determinazione che lo contraddistingueva.

Romeo è sempre stato presente: in ogni occasione, in ogni riunione, in ogni comitato. Con il suo sguardo, il suo sorriso.

Era lì, pronto a lottare per i diritti dei più deboli, a difendere ciò in cui credeva.

Perdiamo non solo un compagno, ma un amico sincero, una persona che sapeva rendere i momenti più ordinari straordinari con il suo genuino senso dell'umorismo. Con Elena, Marco, Giovanni, Andrea… quante risate abbiamo condiviso nei nostri confronti con lui! Ogni volta che lo incontravo, la sua premura era evidente: “Ohhh Linda, come stai??? Non dimenticare di pensare anche a Linda, ehhhh!!!”. Quella è stata la nostra ultima conversazione, pochi giorni fa, e porterò con me il suo affetto e il suo sincero sapere. Le altre battute, non le posso scrivere, ma solo al ricordo, rido e sorrido con malinconia, ma sorrido.

Conservo ricordi di Romeo: foto, messaggi, e innumerevoli insegnamenti che resteranno con noi per sempre. Ci mancherai profondamente, caro compagno. Un grande abbraccio alla famiglia tutta e ai suoi cari nipoti.

Il cordoglio di Anpi per Romeo Ciacchini

Difficile trovare le parole che ci colgono in un'improvvisa perdita. Difficile lasciare andare la tua persona, di un rigore e una purezza morale, che avrebbe potuto mettersi in cattedra e fare lezione di antifascismo a questo tempo scuro. Ma la tua modestia, che non era assenza di pensiero, che ti faceva dire "Io ho detto la mia poi fate voi", non si addiceva a cattedre ma a piazze e circoli: i luoghi del popolo. "Compagno" autentico, di solidi e indiscutibili valori, "fumino" nell'ingiustizia senza mai scendere a compromessi, schierato sempre, pronto a sventolare la bandiera con fierezza. Da sempre iscritto all'Anpi, nostro tesoriere, sempre presente in tutte le nostre iniziative.

Con il cuore e la mente, porteremo il tuo impegno nelle lotte che continueremo a fare per i diritti di tutti gli esseri umani.



