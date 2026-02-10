Minacce ai genitori, un arresto

I carabinieri a Cascina hanno arrestato un uomo di cinquanta anni, già noto alle forze dell'ordine.

In una nota dei militari si legge che l'uomo "avrebbe posto in essere, tra il marzo 2025 e il gennaio 2026, una serie di condotte vessatorie e minatorie nei confronti dei propri genitori". Questi atteggiamenti "si sarebbero tradotti in reiterate violazioni penali che hanno reso necessario l'intervento dell'Autorità Giudiziaria per garantire la tutela e l'incolumità delle vittime".

L'arrestato, dopo l'espletamento delle formalità di rito, è stato portato in carcere.