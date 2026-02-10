Montespertoli, presentata la nuova viabilità del centro storico dopo i lavori di rigenerazione urbana

Si è svolto lunedì sera all’Auditorium Vanna Cercenà, presso il Centro culturale Le Corti, l’incontro pubblico dedicato alla nuova viabilità del centro storico, nell’ambito degli interventi di rigenerazione urbana che interessano l’area centrale di Montespertoli. Durante la serata sono state illustrate le principali modifiche che accompagneranno la conclusione dei lavori tra via Roma e via Sonnino e che ridisegneranno progressivamente l’accessibilità e la mobilità del centro, con particolare attenzione alla pedonalità e alla gestione ordinata dei flussi veicolari.

Uno dei punti centrali riguarda l’ampliamento e la regolazione dell’area pedonale di Via Sonnino, con un sistema di controllo degli accessi in corrispondenza di piazza Machiavelli. In particolare, l’ingresso sarà regolato attraverso una barriera con fioriera, dotata di telecamera per la lettura automatica delle targhe. L’accesso sarà consentito ai veicoli autorizzati – residenti, attività commerciali, fornitori, servizi pubblici, mezzi di raccolta e forze dell’ordine – attraverso un sistema di registrazione preventiva delle targhe. È prevista anche una modalità alternativa tramite tessere dedicate, oltre all’accesso automatico per i mezzi di emergenza.

In Via Roma, al momento, non verrà installata una barriera fisica per l’accesso all’area pedonale mentre sarà invece regolata da una catena mobile l’uscita in direzione di piazza del Popolo. Il sistema potrà funzionare tramite rilevamento automatico del veicolo o tramite tessere dedicate, accompagnato da una segnaletica specifica per evitare manovre improprie nelle zone più sensibili del centro storico.

Tra le novità più rilevanti illustrate durante l’incontro pubblico c’è anche la modifica della circolazione su via Volterrana Nord (nel tratto sotto il castello), che non sarà più a doppio senso: la strada verrà trasformata in senso unico in direzione di piazza Machiavelli, diventando uno degli accessi principali al centro storico. L’intervento sarà accompagnato dalla realizzazione di nuovi parcheggi lungo l’asse viario, con l’obiettivo di migliorare la disponibilità di sosta nelle aree di margine e rendere più ordinato l’arrivo verso il centro.

Cambia inoltre il senso di percorrenza di via Trieste. La strada non sarà più transitabile da viale Matteotti verso piazza Machiavelli, ma funzionerà in direzione opposta, diventando un’uscita dal centro storico. Il nuovo assetto complessivo prevede quindi una riorganizzazione chiara dei flussi attorno a piazza Machiavelli: l’ingresso avverrà da via Volterrana Nord, mentre l’uscita sarà indirizzata verso via Trieste, con un conseguente adeguamento anche del senso di marcia all’interno della piazza.

Sono stati inoltre illustrati i cambiamenti già apportati all’incrocio di via Aldo Moro, dove gli spartitraffico sono stati modificati per consentire una gestione più ordinata della viabilità in uscita da piazza Machiavelli e da via Bassi, anche alla luce della riorganizzazione del collegamento con via Volterrana Nord.

Per quanto riguarda la sosta, in piazza Machiavelli è prevista una regolamentazione in linea con l’attuale sistema: parcheggi a pagamento nelle fasce diurne con sosta gratuita di 15 minuti, sosta libera nella pausa centrale e uno spazio dedicato al carico e scarico a tempo limitato. Le modifiche illustrate entreranno progressivamente a regime con la conclusione del cantiere e con l’avvio degli interventi di segnaletica e riqualificazione previsti nelle prossime settimane, accompagnando la fase finale dei lavori nel centro storico.

Fonte: Comune di Montespertoli - Ufficio stampa