Giovane motociclista muore dopo impatto con un cinghiale a Barberino di Mugello

Tragedia nella tarda mattinata di oggi a Barberino di Mugello, dove un motociclista ha perso la vita in seguito a un incidente causato dall’attraversamento improvviso di un cinghiale.

I Vigili del fuoco del comando di Firenze, distaccamento di Barberino di Mugello, sono intervenuti intorno alle 11:30 sulla SP 37, al km 1+400 in via di Galliano, dopo la segnalazione dello scontro tra l’animale selvatico e la moto in transito. L’urto ha fatto sbalzare il conducente fuori dalla sede stradale, facendolo precipitare in un balzo di circa due metri.

I soccorritori, giunti sul posto insieme al personale sanitario, hanno recuperato il giovane motociclista, nato nel 1997, avviando immediatamente le manovre di rianimazione. Nonostante i tentativi, il medico ha dovuto constatarne il decesso sul posto.

Restano da chiarire nel dettaglio la dinamica dell’incidente e le eventuali responsabilità legate alla presenza di fauna selvatica lungo la provinciale