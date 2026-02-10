'Non sei sola': San Valentino contro la violenza nei negozi Carrefour della rete di Etruria Retail

In occasione di San Valentino, Etruria Retail rilancia 'Non sei sola', la campagna dedicata alla sensibilizzazione contro la violenza sulle donne e al sostegno delle associazioni del territorio impegnate su questo tema. Un percorso avviato lo scorso 25 novembre, Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, e che proseguirà durante l’anno con ulteriori iniziative e momenti di sensibilizzazione. Dal 12 febbraio, fino a esaurimento scorte, nei punti vendita della rete Etruria Retail, saranno disponibili mazzi di rose certificate Fairtrade, simbolo di un gesto che va oltre la ricorrenza e che è sintetizzato dallo slogan 'Ogni rosa è un no alla violenza'. Per ogni mazzo venduto, l’azienda donerà un euro all’associazione Donna Chiama Donna di Siena, centro antiviolenza attivo nel supporto e nell’accompagnamento delle donne vittime di abusi, unendo solidarietà, attenzione sociale e promozione di filiere etiche e sostenibili.

Una campagna in nome dei diritti. La campagna nasce con l’obiettivo di mantenere alta l’attenzione sui temi del rispetto, dell’ascolto e della parità, coinvolgendo clienti e comunità locali attraverso azioni concrete. Nei negozi della rete Etruria Retail, luoghi di prossimità e di incontro quotidiano, la spesa diventa anche occasione per diffondere messaggi sociali e culturali, rafforzando il ruolo dei punti vendita come presìdi vicini alle persone e alle loro esigenze. La collaborazione con Fairtrade, inoltre, sostiene i diritti lungo la filiera produttiva. Le rose certificate, infatti, provengono da coltivazioni dove le condizioni di lavoro sono più dignitose, viene tutelato l'ambiente e sono promosse le pari opportunità, con particolare attenzione al lavoro femminile. Scegliere questi prodotti significa sostenere un modello di commercio più equo e trasparente.

"'Non sei sola' non è uno slogan, ma una presa di posizione – spiega Luca Migliolaro, direttore generale di Etruria Retail – perché la violenza contro le donne non è un fatto privato né lontano da noi. È qualcosa che attraversa le nostre comunità, le nostre famiglie, i luoghi della vita quotidiana. Con questa campagna vogliamo dire alle donne che possono trovare ascolto, attenzione, supporto anche nei contesti più ordinari, come un punto vendita sotto casa. E vogliamo dirlo con chiarezza: chiedere aiuto non è una debolezza, è un atto di forza. Ma questo messaggio riguarda anche gli uomini. Riguarda il modo in cui scelgono di stare nelle relazioni, di riconoscere i segnali, di non minimizzare, di non voltarsi dall’altra parte. La violenza si combatte anche così: prendendo parola, assumendosi una responsabilità, facendo la propria parte. Essere una cooperativa radicata nel territorio significa questo: non limitarci a osservare, ma esserci. Accanto alle donne. In dialogo con le istituzioni e le associazioni. Per costruire, insieme, comunità in cui nessuna debba sentirsi sola".

"La battaglia per contrastare la violenze sulle donne – sottolinea Vania Cesaretti, Presidente Centro Antiviolenza Donna Chiama Donna - è continua, quotidiana, piena di ostacoli e percorsi ancora da potenziare. In mezzo a tante difficoltà anche l'Associazione Donna Chiama Donna ha il privilegio di avere il sostegno di Etruria Retail. La loro campagna ‘Ogni rosa è un No alla violenza’, promossa per il giorno di San Valentino, apre uno spiraglio nel buio delle solitudini".

Fonte: Ufficio stampa