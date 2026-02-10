Palestra di Ponticelli, Comune di Santa Maria a Monte: "Vinto ricorso al Tar"

"Il TAR fiorentino si è pronunciato con la sentenza del 22 gennaio scorso in merito al ricorso presentato dalla Polisportiva la Perla avverso la procedura di gara per la gestione della palestra comunale di Ponticelli. Il dispositivo della sentenza, a seguito di dettagliate motivazioni, non lascia spazio a dubbi: il ricorso della polisportiva è infondato e dunque respinto". Così in una nota a firma del sindaco Manuela Del Grande il Comune di Santa Maria a Monte dà notizia della sentenza riferita alla gestione della palestra di Ponticelli.

"Il Giudice amministrativo - continua la nota - ha condannato la stessa polisportiva alla refusione delle spese di lite a favore del Comune di Santa Maria a Monte liquidandole in Euro 3000,00 oltre oneri accessori di legge. L'organo giudicante ha sottolineato i "termini confusi e generici" delle censure presentate da parte della società sportiva ed ha altresì confermato l'assenza di "opacità" nel comportamento dell'Amministrazione nonché l'assenza di qualsiasi prova che possa sostenere un comportamento lesivo tenuto dall'amministrazione tale da inficiare la legittimità dei provvedimenti impugnati".

"L'amministrazione, che si è avvalsa della difesa degli Avvocati Domenico Iaria e Dario Rigacci dello Studio Lessona di Firenze, intende condividere la notizia con la cittadinanza - aggiungono dal Comune - e confermare il proprio impegno nelle attività a favore del cittadino in piena trasparenza ed efficienza, tenendo ferma la certezza del diritto amministrativo e dei suoi fondamenti".