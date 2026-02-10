Referendum Giustizia, avviata la campagna del SÌ nel pisano: grande partecipazione a Pontedera

Politica e Opinioni Pontedera
Condividi su:
Leggi su mobile

"La campagna referendaria per il Sì alla riforma sulla giustizia, a cui i cittadini sono chiamati a votare il 22 e 23 marzo, è avviata. Il Comitato nazionale Sì Riforma, presieduto dal professor Nicolò Zanon, che vede tra i suoi fondatori magistrati, professori universitari, giornalisti, è stato costituito per promuovere e sensibilizzare sulle ragioni del Sì ed ha visto la costituzione anche dei comitati territoriali nella nostra provincia, in particolare a Pontedera, Cascina e Capannoli-Terricciola. L’ impegno è quello di affiancare il percorso verso la riforma in modo apolitico e con un approccio sia tecnico che divulgativo, con l’obiettivo di far conoscere in maniera chiara e approfondita ai cittadini i contenuti della riforma".

"I coordinatori territoriali, l’avvocato Fausto Leoncini per Pontedera, l’avvocato Maria Argiento per Cascina ed Enrico Giusti per Capannoli e Terricciola hanno voluto avviare la campagna con un evento di presentazione e dibattito dal titolo 'Le ragioni del Sì al referendum' che si è tenuto ieri sera presso la gremita saletta Carpi di Pontedera".

"Sono intervenuti gli avvocati Fausto Leoncini, Giuseppe Brini e Serena Bulleri (in sostituzione della coordinatrice di Cascina, ammalata), che hanno illustrato nel dettaglio i principali contenuti della riforma, soffermandosi in particolare sulla separazione delle carriere tra magistratura requirente e giudicante, sulla necessità di rafforzare il principio di imparzialità del giudice e sulla riduzione dell’influenza delle correnti all’interno della magistratura".

"L'ampia partecipazione registrata rappresenta un segnale importante di attenzione verso un tema centrale per il futuro del sistema giudiziario italiano e dell’intera Nazione. Il Comitato proseguirà nelle prossime settimane con nuove iniziative di confronto e informazione sul territorio, con l’obiettivo di favorire una partecipazione consapevole e informata al voto referendario".

Fonte: Comitato SÌ Riforma

Notizie correlate

Pontedera
Attualità
10 Febbraio 2026

Pontedera celebra la Giornata del Ricordo

Pontedera ha celebrato la Giornata del Ricordo, in memoria delle Vittime delle Foibe, dell'esodo dalle loro terre degli Istriani, Fiumani e Dalmati nel secondo dopoguerra e della più complessa vicenda [...]

Pontedera
Politica e Opinioni
4 Febbraio 2026

Referendum giustizia, a Pontedera parte la campagna del 'Sì'

“Prende il via la campagna per il sì al referendum sulla giustizia del 22 e 23 marzo anche a Pontedera e in Valdera. Lunedì 9 febbraio alle 21:15 si terrà [...]

Pontedera
Politica e Opinioni
22 Gennaio 2026

Referendum Giustizia, a Pontedera il comitato SiRiforma

"Abbiamo aderito al comitato SiRiforma con la volontà di dare il nostro contributo all’approvazione della riforma costituzionale della Magistratura, sottoposta la vaglio del referendum confermativo nelle giornate del 22 e [...]



Tutte le notizie di Pontedera

<< Indietro

[mc4wp_form id=1071763]

torna a inizio pagina