Referendum Giustizia, avviata la campagna del SÌ nel pisano: grande partecipazione a Pontedera

"La campagna referendaria per il Sì alla riforma sulla giustizia, a cui i cittadini sono chiamati a votare il 22 e 23 marzo, è avviata. Il Comitato nazionale Sì Riforma, presieduto dal professor Nicolò Zanon, che vede tra i suoi fondatori magistrati, professori universitari, giornalisti, è stato costituito per promuovere e sensibilizzare sulle ragioni del Sì ed ha visto la costituzione anche dei comitati territoriali nella nostra provincia, in particolare a Pontedera, Cascina e Capannoli-Terricciola. L’ impegno è quello di affiancare il percorso verso la riforma in modo apolitico e con un approccio sia tecnico che divulgativo, con l’obiettivo di far conoscere in maniera chiara e approfondita ai cittadini i contenuti della riforma".

"I coordinatori territoriali, l’avvocato Fausto Leoncini per Pontedera, l’avvocato Maria Argiento per Cascina ed Enrico Giusti per Capannoli e Terricciola hanno voluto avviare la campagna con un evento di presentazione e dibattito dal titolo 'Le ragioni del Sì al referendum' che si è tenuto ieri sera presso la gremita saletta Carpi di Pontedera".

"Sono intervenuti gli avvocati Fausto Leoncini, Giuseppe Brini e Serena Bulleri (in sostituzione della coordinatrice di Cascina, ammalata), che hanno illustrato nel dettaglio i principali contenuti della riforma, soffermandosi in particolare sulla separazione delle carriere tra magistratura requirente e giudicante, sulla necessità di rafforzare il principio di imparzialità del giudice e sulla riduzione dell’influenza delle correnti all’interno della magistratura".

"L'ampia partecipazione registrata rappresenta un segnale importante di attenzione verso un tema centrale per il futuro del sistema giudiziario italiano e dell’intera Nazione. Il Comitato proseguirà nelle prossime settimane con nuove iniziative di confronto e informazione sul territorio, con l’obiettivo di favorire una partecipazione consapevole e informata al voto referendario".

Fonte: Comitato SÌ Riforma

Notizie correlate