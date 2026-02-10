Il referendum sulla Magistratura del 22 e 23 marzo riguarda un tema cruciale per la nostra democrazia: l’equilibrio tra i poteri dello Stato e le garanzie previste dalla Costituzione.

Per questo è importante informare, discutere e partecipare consapevolmente.

Il Partito Democratico Empolese Valdelsa, in collaborazione con il Pd toscano, si è mobilitato e ha organizzato un’interessante iniziativa della campagna referendaria regionale: giovedì 12 febbraio alle 18.00 alla casa del popolo di Ponte a Elsa a Empoli.

All’evento parteciperanno il segretario regionale del Pd Emiliano Fossi, Stefania Lio, vicesegretaria Pd toscana, Cinzia Niccolai, coordinamento Democrazia costituzionale Toscana, promotori del comitato toscana “Società civile per il NO al referendum costituzionale”, Stefano Celli, vicesegretario generale AMN, Simone Ferretti, Arci Toscana, Emiliano Costagli, avvocato, il senatore Dario Parrini, la deputata Debora Serracchiani, e David Ermini, già vicepresidente Consiglio superiore della Magistratura.

Sarà un confronto pubblico per capire cosa c’è realmente in gioco, perché il NO rappresenta una scelta di garanzia e perché difendere la Costituzione significa tutelare i diritti di tutte e tutti.

Al termine dell’iniziativa è prevista una cena a menù fisso (antipasto, due primi e dolce, adulti 25€, menù bambini 10€). È possibile prenotare entro mercoledì 11 febbraio scrivendo messaggio al numero 333 9952038 (Anna)

Fonte: Pd Empolese Valdelsa - Ufficio Stampa

