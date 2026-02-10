Referendum giustizia, a Ponzano l'incontro del "Comitato empolese per il No"

Politica e Opinioni Empoli
Condividi su:
Leggi su mobile

Il Comitato empolese della Società Civile per il NO inaugura una serie di incontri in vista del referendum sulla cosiddetta riforma Nordio fissato al 22-23 marzo.

Si tratta di una riforma che non fa nulla per affrontare le vere emergenze e i molti mali che affliggono la giustizia italiana. Tempi lunghissimi, mancanza di personale e di risorse, burocrazia e linguaggio complicati. Il disagio dei cittadini nasce soprattutto da questi problemi, che resteranno immutati. Per di più, sostituire il vecchio, unico CSM con tre organismi indipendenti triplica i costi, disperdendo risorse che potrebbero essere utilmente investite per far funzionare meglio le procure e i tribunali.

Per discutere di questo e altri aspetti, il Comitato empolese della Società Civile per il NO dà appuntamento venerdì 13 febbraio alle ore 21 presso il Circolo ARCI di Ponzano. Come ospite, interverrà il Prof. Augusto Cacopardo, già insegnante di Diritto ed Economia nelle scuole superiori e attualmente docente di Ricerca etnografica e Antropologia della violenza all'Università di Firenze.

Fonte: Comitato empolese della Società Civile per il NO

Notizie correlate

Empoli
Politica e Opinioni
10 Febbraio 2026

Europa Verde Empoli: "Non si tagliano alberi senza validi motivi"

Europa VERDE - Empoli – circolo “Chico Mendez” torna sul tema del verde urbano. Nel documento si sottolinea che il verde è "cruciale per la sostenibilità delle città" perché "migliora la [...]

Empoli
Politica e Opinioni
10 Febbraio 2026

Referendum Giustizia: incontro per il NO alla Casa del Popolo di Ponte a Elsa

Il referendum sulla Magistratura del 22 e 23 marzo riguarda un tema cruciale per la nostra democrazia: l’equilibrio tra i poteri dello Stato e le garanzie previste dalla Costituzione. Per [...]

Empoli
Politica e Opinioni
9 Febbraio 2026

Mappa Tattile in Piazza Don Minzoni: Empoli del Fare chiede risposte

Con l'annuncio dell'Amministrazione Comunale del restyling di Piazza Don Minzoni, il gruppo Empoli del Fare riporta al centro la questione del ricollocamento della mappa tattile del centro storico, rimossa nell'aprile [...]



Tutte le notizie di Empoli

<< Indietro

torna a inizio pagina