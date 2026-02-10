Referendum giustizia, a Ponzano l'incontro del "Comitato empolese per il No"

Il Comitato empolese della Società Civile per il NO inaugura una serie di incontri in vista del referendum sulla cosiddetta riforma Nordio fissato al 22-23 marzo.

Si tratta di una riforma che non fa nulla per affrontare le vere emergenze e i molti mali che affliggono la giustizia italiana. Tempi lunghissimi, mancanza di personale e di risorse, burocrazia e linguaggio complicati. Il disagio dei cittadini nasce soprattutto da questi problemi, che resteranno immutati. Per di più, sostituire il vecchio, unico CSM con tre organismi indipendenti triplica i costi, disperdendo risorse che potrebbero essere utilmente investite per far funzionare meglio le procure e i tribunali.

Per discutere di questo e altri aspetti, il Comitato empolese della Società Civile per il NO dà appuntamento venerdì 13 febbraio alle ore 21 presso il Circolo ARCI di Ponzano. Come ospite, interverrà il Prof. Augusto Cacopardo, già insegnante di Diritto ed Economia nelle scuole superiori e attualmente docente di Ricerca etnografica e Antropologia della violenza all'Università di Firenze.

Fonte: Comitato empolese della Società Civile per il NO

